生成AIによるフェイク画像や動画がネット上にはびこる時代。その危険性に警鐘を鳴らしてきたメディア自身が、真偽を見抜けずに提供写真として配信してしまう事態が起きた。騒動の舞台は共同通信。配信写真に対して加盟社から「AIによる合成ではないか」との問い合わせがあり、調査した結果、写真を取り下げ「おわびと訂正」を出すに至ったのだ。

そんないかにも今どきの出来事が共同通信の現場に衝撃を与える中、沢井俊光社長は今月4日、生成AIの積極活用を呼びかけたという。

【写真を見る】タヌキがウミガメをパクっと…共同通信が配信したAI加工画像の実際

実際のフェイク画像とは

まずは当該記事と写真について説明しよう。



記事が配信されたのは10月20日の朝だった。見出しは「タヌキからウミガメ守れ 屋久島、狙われる卵と子 実態調査、捕獲作戦も」。内容を要約すれば以下のようになる。



世界有数のウミガメ産卵地となっている鹿児島県の屋久島で、卵やふ化直後の子ガメが、島外から持ち込まれた「国内外来種」のタヌキに食い荒らされている。昨年は8割の巣が荒らされた砂浜もあり、環境省は今年から被害の実態調査をはじめた――。



本来は屋久島にいなかったはずのタヌキがどうやって入ったのか。記事は、こうした点に関する識者談話とともに、タヌキが子ガメをくわえた写真など複数枚が添えられて配信された。

屋久島のウミガメ（写真はイメージです）と共同通信社

当初は楽観論

共同通信関係者によると、事の発端は10月24日深夜のこと。

「配信写真について、鹿児島の主要紙である南日本新聞から『生成AIで作成したものではないか』と確認要請があり、社として調査することになったのです。写真の提供元はNPO法人『屋久島うみがめ館』で、問題となったのは、タヌキが砂浜でウミガメをくわえている姿がはっきりと映った今年8月撮影の一枚です。これが2013年に撮影された、監視カメラに映った同様の写真に比べてあまりにも鮮明だった。そこで、当該の写真が、監視カメラ画像を加工したものではないか、との疑義が生じたのです」

この時点では共同通信社内に楽観論もあったという。

「2013年よりも監視カメラの性能が上がっただけ、という可能性を指摘する人もいました。なにより、朝日新聞も共同より早い10月上旬に記事と同じ写真を掲載していたんです。ただし、朝日は『見えやすいように画像処理されています』との注釈を加えていましたが……」（前出の関係者）

結果は「アウト」

結論から言えば、共同通信は11月1日、写真はAIによって加工されたものと判断し、取り下げを加盟社に通知した。調査の過程は以下の通りだ。

まず疑義が生じた翌日の10月25日、うみがめ館の代表に問い合わせると「動画の切り出しを知人が鮮明にしたもの」と説明。鮮明化の経緯は依然不明だったが、共同通信としても元の動画と見比べた結果、こんな違和感を覚えたという。

「動画の粗さに比べて写真のディテールが極めて鮮明な上、タヌキの足や頭の位置が整合していない。しかもウミガメの向きも違う……」

そのため「AIで加工された可能性がある」と判断した。

鮮明化を巡る調査を継続し、11月1日、この知人にようやく記者が直当たり。「生成AIのチャットGPTに画質の向上を指示して作った」と認めたのだった。

共同通信は同日夜、写真を取り消した上で「AI加工提供写真取り消し 共同通信『指針に反する』」との記事も配信した。

一見、共同通信としては事後対応として「やるべきことをやった」かに見える。ところが、対応の鈍さを指摘する声もあるという。関係者が説明する。

「本来であれば、記事や写真に疑義が生じた場合、即座に『使用差し止め』を加盟社に通知します。これは『疑義が晴れるまでは、掲載するのをストップしてください』というお知らせです。共同の記事は配信直後だけでなく、1週間後、場合によっては1カ月後に掲載する新聞社もあるからです」

後に問題なしという判断になればあらためて掲載可能とし、問題があれば訂正するか取り消すかを伝えるというわけだ。今回はこれがなかった。

「そのため、毎日新聞は共同の配信記事と写真を10月27日に掲載してしまいました。他に東京新聞や中国、西日本、神戸の各地方紙も28〜30日の間に掲載しています」（同）

共同通信が「使用差し止め」を通知したのは10月31日のことだった。

現場の衝撃

共同通信は訂正記事の中で「写真の提供を受ける際には加工の有無の確認を徹底するなど再発防止に努める」と宣言した。

だが、これで対策と言えるのかについて疑問を呈する記者もいる。

「事件や事故の際にはどうしても提供写真に頼らざるを得ないケースが増えています。もちろん、提供者が現場にいたのかどうかや、ネット上に落ちている写真ではないかを確認しますが、それだって限界はある。ましてや悪意のある相手がAI加工をしていたら、当然こちらが確認しても『AIは使っていません』と言うでしょう。見抜くのは事実上無理です」

別の編集部デスクも「会社はAI使用の有無を確認するようにと簡単に言いますが、幹部がAI加工の巧妙さや浸透ぶりを理解しているとは思えません。スマホの加工アプリを入れる人は多く、今後はカメラそのものにAI機能が搭載されていくでしょう。こんな状態では怖くて提供写真を入手しようとは誰も思いません」と懸念。さらにこう続けた。

「たとえば芸能人の写真は事務所側からの提供ばかりですが、AIでなくても、シミや目元のクマを修正しているかもしれません。これまでの提供写真をすべて確認できるわけがない。その場しのぎの対策ではなく、確実に見抜くためのチェック方法を示すべきです」

現場の懸念をよそに社長は…

そして今月4日に迎えた創立80周年記念式典で沢井社長は全役職員に対しこう宣言した。

「現場で頑張っている人たちが頑張り続けられる組織として次の世代に引き継ぐことが、われわれ現経営陣の任務だ」

「あらゆる面で生成AIの活用は避けては通れない。編集面でも積極的な活用を進める方向で、使用例をまとめたガイドラインを現在、作成している」

なんとも心強い言葉だが、現場の懸念との“温度差”が気になるところ。そして事は共同通信に限らず、メディア全体に恐怖を与えたのは間違いない。

上記の指摘について、共同通信社に尋ねたところ、大要、以下の通り回答した。

「配信から生成AIの利用を確認するまでに時間がかかったことは確かで、写真を掲載した加盟社に対し、1日に『おわびと訂正』を配信しました。創立記念式典の内容は社外に公表していません」

デイリー新潮編集部