Uru、キリンジの名曲「エイリアンズ」をカバー！リリックビデオ公開

Uruが、11月26日にリリースするシングル「プラットフォーム」より、キリンジ「エイリアンズ」カバーのリリックビデオを公開した。

■ギターと歌のみで構成したシンプルなアレンジ

「エイリアンズ」は2000年のリリース以降、時代や世代を越えて支持され続けてきたキリンジの代表曲。Uruによる今回のカバーは、ギターと歌のみで構成したシンプルなアレンジを採用。余白を大切にしたサウンドと繊細な歌声が静かに寄り添い、都会の静かな夜をエモーショナルに表現した淡くにじむようなノスタルジックな映像と重なり、言葉の温度と情景が丁寧に浮かび上がる作品となっている。

■「エイリアンズ」収録のシングルCDは11月26日発売

シングルの表題曲「プラットフォーム」は、現在放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』のオープニングテーマとして書き下ろされた新曲。作詞・作曲はUru、編曲は『薬屋のひとりごと』第2クールオープニングテーマ「アンビバレント」でもタッグを組んだ田中隼人が担当した。軽やかで心地よいビートに乗せて、“どんな形でも愛は愛。人を想う気持ちは変わらない”というUruらしいまっすぐなメッセージを描いた、優しさと前向きさを纏うナンバーとなっている。アニメ作品が描く“新しい愛の形”とも呼応し、作品世界と音楽が共鳴する仕上がりとなった。

また、初回生産限定盤には、3rdアルバム『コントラスト』を掲げて開催した全国ツアー『Uru Tour 2023「contrast」』ファイナル公演（LINE CUBE SHIBUYA）より、「Love Song」「ハクセキレイ」「恋」「そばにいるよ」の4曲のライブ映像と、「Never ends」「手紙」のMVを収録したBlu-rayが付属される。

2025年、ドラマ・映画など複数の大型タイアップ楽曲を手掛けたUru。穏やかに寄り添う歌声に、あらたな軽やかさと温度が加わったアップテンポナンバー「プラットフォーム」は、Uruの表現のあらたな一面を示す1曲として、注目を集めている。

■リリース情報

2025.10.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「プラットフォーム」

2025.11.26 ON SALE

SINGLE「プラットフォーム」

■関連リンク

TVアニメ『永久のユウグレ』作品サイト

https://towanoyuugure.com

Uru OFFICIAL SITE

http://uru-official.com

