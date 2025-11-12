「肌にのせるフレグランス」香水らしくない「何かいい匂いがする人」の正体





「香水とは違う」練り香水のメリット



アルコール不使用のため香りが広がりにくく、ふんわりとした香りが魅力。香り立ちも優しいので、人が集まる場所でも気にせず香りを楽しめる。通常の香水よりもリーズナブルなものが多く、コンパクトで持ち運びやすいのも魅力。

（練り香水と通常の香水との違いは？）

練り香水とは固形の香水のこと。香料やミツロウから作られているものがメジャーで、体のパーツに直接塗って香らせるもの。練り香水にはアルコールは含まれていないため、アルコールが肌に合わないという人にもうってつけ。







肌にやさしく香りもやさしい

ACCA KAPPA WHITE MOSS ソリッドパフューム 10ml 5,280円 「ACCA KAPPA」は150年に渡り、変わることのない伝統のクオリティを誇る、イタリアのブランド。アルコール不使用のため、揮発が緩やかでいい香りが長く続く。天然成分で作られているため、肌に優しく、強い香りを好まない日本人にとても合う香り。



「ホワイトモス」は、心を落ち着かせるラベンダーと針葉樹西洋ビャクシン、二つの地中海の植物から抽出される精油を調合することにより生まれる、ウッディフローラル系の知性が漂う、清潔感のある、爽やかでユニセックスな香り。男女どちらでも使いやすくギフトにも最適。







万人受けする香り

Addict ソリッドパフューム ミュゲ313 30ml 4,220円（編集部調べ） 香りがキツすぎず、会社やデートにもぴったり。手首につけるのも良し、髪の毛の毛先につけても、風が吹くたびにふわっといい香りが広がる。清涼感のある万人受けする香り。







洗いたてのシャツのような清々しい香り

サンタール・エ・ボーテ フレンチクラシックシリーズ コットンリネン 1,650円 洗いたてのシャツのような香りが楽しめるコットンリネンは、リネンの香りのなかに花々の優しい香りがかすかに漂い、エレガントな雰囲気に。香料は全てフランス・グラース産を使用し、南仏プロヴァンスで製造。







香水が苦手でも「なんかいい匂いがする人」になれる

