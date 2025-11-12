世界一から10日…現在のスネルに騒然「この男ほど楽しんでいる者はいない！」 最新投稿が大反響
インスタグラムを更新
ワールドシリーズ（WS）連覇を達成した米大リーグ・ドジャースのブレイク・スネル投手がインスタグラムを更新。世界一から10日、いまだに歓喜の興奮を抑えられない様子を収めた動画をアップしている。
余韻に浸っていた。
WS連覇を決めた1日（日本時間2日）のブルージェイズ戦から10日後、インスタグラムに投じたのはトロフィーを大事そうに抱える自身の姿。優勝直後に撮られた映像と見られ、満面の笑みを浮かべている。
「今は赤ちゃんのように眠っている」と文面に記した投稿に対して米ファンから反響が続々。未だ歓喜に浸り続ける様子に、コメント欄には様々な声が書き込まれていた。
「全部思いきり楽しんで、兄貴！ あなたはその資格がある。立派なチャンピオンだ！」
「見事な優勝、本当におめでとう！ 君が味方になってくれて嬉しいよ」
「この男ほどチャンピオンであることを楽しんでいる者はいない！」
「まだ寝てないのかよ（笑）」
「ゆっくり寝てね、チャンピオン！ この選曲いいね」
「スプリングトレーニングが始まる前に、できるだけたくさん睡眠をとってね」
「努力を重ねて獲得したんだね。スネルスキー。当然の結果だ！！」
「俺の好きなラッパーが今やワールドシリーズチャンプだって…なんて時代だ！」
スネルは今季レギュラーシーズンで11度登板し、5勝4敗、防御率2.35。ポストシーズンでは3勝2敗の成績を残し、左のエースとしてチームの2連覇に貢献した。
（THE ANSWER編集部）