2025年1-10月の「税金滞納」倒産は137件 2年連続で100件超え、負債1億円未満が51.0％
〜 2025年1-10月の「税金滞納」倒産状況 〜
2025年1-10月の「税金（社会保険料を含む）滞納」倒産は137件（前年同期比12.1％減）に達し、2年連続で100件を超えた。
また、負債総額は464億2,800万円（同25.7％減）で、2年連続で前年同期を下回った。負債10億円以上が10件（同100.0％増）と2倍に増えたが、同1億円未満が70件（同14.7％増）で、構成比は51.0％（前年同期39.1％）と半数を超えた。小規模事業者の増加で、負債を押し下げた。
転職市場が活況を呈するなか、賃上げは社員の離職止めと人材採用に不可欠だ。だが、社会保険の適用拡大もあり、収益が厳しい企業では社会保険料の負担が増している。税金滞納は事業継続だけでなく、事業再生にも大きな障壁になる。関係機関は企業と分割納付などの話し合い、企業は納付に向けた収益改善が必要だ。
※本集計は、2025年1-10月の全国企業倒産（負債1,000万円以上）の「コンプライアンス違反」倒産のうち、「税金滞納」関連を集計・分析した。