佐々木希「ほっこり」手作り煮物料理披露「寒くなってきてぴったり」「味が染みてて美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/11】女優の佐々木希が11月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの煮物料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳2児の母女優「食欲そそる」味染みた手作り煮物
佐々木は「今日は、手羽元だいこんと豚汁にしよう」とつづり、手羽元と大根の煮物が調理途中の写真を公開。煮込んだ後、盛り付けられた写真とともに「ほっこり」と添えている。手羽元や大根、人参などの具材に味が染み込んでいる様子がうかがえる。
この投稿に、ファンからは「寒くなってきてぴったり」「味が染みてて美味しそう」「ほっこりする」「食欲そそる」「レシピ知りたい」「料理上手で尊敬」「素敵な食卓」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
