この秋の連続ドラマの中で異例の人気を見せているのがTBS系ラブコメ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜午後10時、以下『じゃあつく』）だ。とにかく配信数で突出した数字をたたき出している。初回無料配信の総再生数が365万回を突破（「TVer」と「TBS FREE」の合計）。これは火曜ドラマ歴代1位で同局のドラマの中でも人気作「VIVANT」に匹敵するハイペースとなっている。しかも番組お気に入り登録数は150万を突破しており今期秋ドラマのダントツ1位を独走中だ。

秋の連ドラをウオッチしている放送ライターがこう話す。

「『じゃあつく』のTVerお気に入り数が、テレビ朝日の強力ドラマ『相棒』の100万をはるかに上回っているというのは驚異的。4日に放送された第5話の平均視聴率も世帯7.0％、個人4.0％（ビデオリサーチ、関東地区）と秋ドラマの中で上位集団にいます。視聴率自体は突出した数字ではないですが、若い世代から圧倒的な人気を集めていることが配信の再生数で分かります」

谷口菜津子さんのコミックを原作に、夏帆と竹内涼真がダブル主演。勝男（竹内涼真）は、料理は女が作って当たり前という化石のような思考の持ち主で、同棲中の鮎美（夏帆）にプロポーズする。だが、同じ日々が続くことに嫌気がさした鮎美は突如、別れを告げる。理由が分からない勝男は会社の後輩らに相談するうちに、自らの愚かさに気づいていき……。

タイトルからも伝わるように、この作品は「家事労働」「料理」「家庭内ケア」をめぐるジェンダーの議論や性別役割分業を真正面から問い直す意欲作だ。日本の男性の家事・育児時間は先進国で最下位レベルにあり、性別役割分業の固定観念は依然として根強い。ただ、そのような問いかけを含みながらも、このドラマは重くならずむしろ爆笑の連続となっている。

料理によって成長

「登場人物を演じる有名どころは夏帆、竹内涼真、中条あやみぐらいで、キャスト的にはかなりの低予算ドラマ。それでも、主要キャストの描き方が極端にコミカルでついつい感情移入してしまいます。亭主関白の典型のような勝男は父親から“九州男児”を強いられる幼少期を過ごし実は泣き虫だったという設定。一方、鮎美は人に好かれることばかりにこだわり自分の気持ちを伝えられない性格です。

そんな凸凹男女が離別して初めて分かる相手の存在の有り難さがよく伝わります。さらに、自問自答する際の“心の声”や漫画のようなアニメの登場、登場人物を温かく包み込む高円寺という街の自由な雰囲気にも癒されます。『歩かなくても棒に当たる』で岸田國士戯曲賞を受賞した『劇団アンパサンド』の主宰者・安藤奎氏の脚本が秀逸です」（前出の放送ライター）

過去にも類似作はたくさんあったが、「じゃあつく」の最大の特徴は料理によって成長していくストーリーになっているところだという。

「勝男はマンションを出て行った鮎美の得意料理である筑前煮を自分で再現しようと悪戦苦闘。そこから勝男は出汁のとりかたに没頭し、今度はおでんに挑戦します。第5話ではとりてんの極意をはからずも鮎美から教わり大きな学びを得る。何気ないシーンですが、ささいな日常の中に人々を幸せにするエネルギーがあることを優しく伝えています」（同）

ドラマには美味しそうな料理が毎回たくさん登場する。筑前煮、おでん、もつ焼き、タコス、オムライス――。

「勝男の名前が『海老原勝男』であることから裏では『エビカツ』と呼ばれており、その勝男が手づかみでエビカツ（フライ）を口に運ぶ場面も凝っていましたね。そんな“飯テロ”にも視聴者が引き付けられているのでしょう。複雑な伏線を排除してシンプルなストーリーに徹しているところも、MZ世代に響いているようです」（テレビ誌編集者）

連ドラの低予算化が深刻化するなか、TBSは新たな鉱脈を発見したのかも。

