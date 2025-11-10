¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥È¥ê¥Ó¥¢½¸¡ª¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
°Û¿§¤Î¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼±Ç²è¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Û¿§¤Î¡¢¤È½ñ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜºî¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼±Ç²è¤È¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
1ºîÌÜ¤Î¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¶§°¥ô¥£¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤¬ËÜºî¤Ç¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼Åª¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤ÏSF¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø¥´¥¸¥é¡Ê54¡Ë¡Ù ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¥¸¥é¤ò¥Ò¡¼¥í¡¼Åª¤ËÉÁ¤¯¡Ø¥´¥¸¥éÂÐ¡Á¡ÙÏ©Àþ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤âÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤ò´Ñ¤¿Êý¸ÂÄê¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¿¥Ð¥ìÁ´³«¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¥ï¤Á¤ã¤ó±Ç²è¤«¤é¤Î°úÍÑ
ËÜºî¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ò¥í¥¤¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Êª¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·õ¤ò»ý¤Ã¤¿Í¦¼Ô¤¬¤¢¤ëÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á²øÊª¤¿¤Á¤Î¤¤¤ë°ÛÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¤¹¤¹¤ó¤Ç¤¤¤¯¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼Åª¤ÊÊª¸ì¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤¬ÈÚÂ²¡¢¥¿¥Õ¥¬¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¥À¥ó¡¦¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÏÛ©¤¯¡¢¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼¤Î½ÐÀ¤ºî¡Ø¥³¥Ê¥ó¡¦¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡Ù¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼¤Ï¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡Ù¤Î¼çÌò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥å¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼2¡Ù¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â°Õ¼±¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼2¡Ù¤Ç¤Ï1ºîÌÜ¤Ç¥ô¥£¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢2ºîÌÜ¤Ç¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç°Ìò¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤òº£²ó¤Ï´ÑµÒ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼2¡ÙÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Ï¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼¤È¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡Ù1ºîÌÜ¤ÇÈà¤¬±é¤¸¤¿·³¿Í¥À¥Ã¥Á¤¬½Ð¤ë¿·¤·¤¤¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼±Ç²è¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤Î¥Ê¥ô¥£¸ì¤òºî¤Ã¤¿¸À¸ì³Ø¼Ô¤¬¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤Î¥ä¥¦¥¸¥ã¸ì¤òºî¤Ã¤¿
¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó2¡Ù¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼2¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤¹¤°¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤¿¤È¤«¡£¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤³¤È¤òµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢´°À®¤·¤¿±Ç²è¤âÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëÏÇÀ±¥²¥ó¥Ê¤Ï²ø½ÃÏÇÀ±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¿ÍÎà¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¿¤Á¤¬Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ï¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÎà¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤Î¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡¢¥ä¥¦¥¸¥ãÂ²¤Î¸À¸ì¤Ï¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ê¥ô¥£¸ì¤â³«È¯¤·¤¿¸À¸ì³Ø¼Ô¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê¥¸¥à¡Ë¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Ø¤Î¼Õ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥ê¥ó¥¯
¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼±Ç²è¤Ï¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÆ±¤¸±Ç²è²ñ¼Ò¤Î20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ê¸½¡¦20À¤µª¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¸¢Íø¸µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥óVS¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡Ù¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥ºVS¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼ïÂ²¤¬Àï¤¦¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼±Ç²è¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤â¤Ã¤È¤â¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï±Ç²è¤è¤êÀè¤Ë¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ä¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯²½¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Á°Îã¤â¤¢¤ê¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡¢¤¢¤ë½ÅÍ×¤ÊÀßÄê¤¬ËÜºî¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¦¥¨¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥æ¥¿¥Ë¼Ò¡£¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¡¢À¸ÊªÊ¼´ï¤È¤·¤Æ¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ÎÍøÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥¢¡¼¥¹¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£º£²ó¡¢ËÜºî¤Ç¼ã¤¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¯¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¥Æ¥£¥¢¤Ï¥¦¥¨¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥æ¥¿¥Ë¼ÒÀ½¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¥¦¥¨¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥æ¥¿¥Ë¼Ò¤Ï¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó°Ê³°¤Ë¤â±§Ãè¤Î´í¸±À¸Êª¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¦¥¨¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥æ¥¿¥Ë¼Ò¤ÏÏÇÀ±¥²¥ó¥Ê¤ÎËâ½Ã¥«¥ê¥¹¥¯¤òÉ¸ËÜ¥Ê¥ó¥Ð¡¼XX0552¤È¤·¤ÆÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤¢¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ê¥¼¥Î¥â¡¼¥Õ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤ÏÉ¸ËÜ¥Ê¥ó¥Ð¡¼XX121¤Ç¤¹¡£¥Æ¥Ã¥µ¤¿¤Á¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ëAI¤ÎMU/TH/UR¡Ê¥Þ¥¶¡¼¡Ë¤â¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¤«¤éÅÐ¾ì¡£¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¤Î»þ¤ÏMU/TH/UR6000¤Ç¤·¤¿¤¬º£²ó¤ÏMU/TH/UR062578 ¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÅö¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ÎMU/TH/UR ¤¬¥Æ¥Ã¥µ¤Ë¸À¤¦Building Better Worlds¡Ê¤è¤ê¤è¤¤À¤³¦¤òÁÏ¤í¤¦¡Ë¤Ï¥¦¥¨¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥æ¥¿¥Ë¼Ò¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¥Æ¥£¥¢¤¬¥Ç¥¯¤ËÂÐ¤·¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À°¡¸÷Â®¤Î±§ÃèÁ¥µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é±§ÃèÃµ¸¡¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Ç¯·î¤¬¤«¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤½¤ì¤æ¤¨¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Ç¥¯¤È¥Ñ¥ï¡¼¥í¡¼¥À¡¼¡Ê¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥á¥«¡Ë¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Æ¥Ã¥µ¤¬¥Ð¥È¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥í¡¼¥À¡¼Àï¤Ï¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó2¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥ê¥×¥ê¡¼¤¬¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¦¥¯¥£¡¼¥ó¤ÈÀï¤Ã¤¿Ì¾¥·¡¼¥ó¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤Î±§ÃèSF±Ç²èÄ¶Âçºî¤È¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤¬º£¸å¤Ä¤Ê¤¬¤ë!?
¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï¤ªÍ·¤Ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âº£¸å¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥Ç¥¯¤Î±§ÃèÁ¥¤ÎÃæ¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥Ï¥ó¥È¤·¤¿³ÍÊª¤ÎÆ¬³¸¹ü¤¬¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Î£Ó£Æ±§Ãè±Ç²è¤Î°ì¤Ä¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ç¥£¡Ù¤Î¿¯Î¬±§Ãè¿Í¤ÎÆ¬³¸¹ü¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£·Á¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¡£¤Þ¤µ¤«¾ÍèÅª¤Ë¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ç¥£¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤È¤â¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤³¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿±Ç²è²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¦¥Æ¥£¥¢¤òÇØÉé¤¦¥Ç¥¯¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¡Äë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¤Ç²¼È¾¿È¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿C-3PO¤ò¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«¤¬ÇØÉé¤¦¥·¡¼¥ó¤«¤é¡¢¥Æ¥£¥¢¤Î¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤¬ÊÌ¡¹¤ËÆ°¤¯¤Î¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¡¥¯¥í¡¼¥ó¤Î¹¶·â¡Ù¤ÇC-3PO¤ÎÆ¬¤ÈÂÎ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¡¢ÎòÂå20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹±§Ãè±Ç²è¤«¤é¤Î°úÍÑ¤¬¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤Ë¤ÏÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
²çÀÞ¤ì¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¤«¤é¤Î±Æ¶Á¡©
¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¥Ç¥¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ·»¼Ô¤òµß¤¦¤¿¤á²ç¤Î°ì¤Ä¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£1989Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥óVS¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡Ù¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î½÷À¡ÊÆü·Ï¿Í½÷À¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡Ë¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£²ç¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤«¤é¡Ö²çÀÞ¤ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¶²¤é¤¯¤³¤ì¤¬¸µ¥Í¥¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Ç¥¯¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡Ê¥Á¡¼¥à¡Ë¤Î·ëÀ®¤òÀë¸À¤¹¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡ÊMCU¡Ë¤Î¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±Ç²è¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¶¡¦¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¡Ê±Ç²èÈÇ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥ä¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥Ç¥¯Ìò¤Î¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¥¦¥¹¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼¡á¥³¥í¥¢¥Þ¥¿¥ó¥®¤Ï¡¢¥Ç¥¯¤ÎÆÇÉã¥Ë¥ç¡¼¥ë¤â±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¥Æ¥£¥¢Ìò¤Î¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤Ï°¤Î»Ð¥Æ¥Ã¥µ¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥á¥¤¥ó¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î2¿Í¤Ï°ì¿ÍÆóÌò¤ÇÂÐ¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥é¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡¡¤½¤â¤½¤â¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÎÊª¤Î¥Û¥é¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤É¤³¤«¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÀ±¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ð¥ë¥¿¥óÀ±¿Í¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ë±Ç²è¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÊÊ¸¡¿¿ù»³¤¹¤ÔË¡Ë
¡ö¡ö¡ö
¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù
Âç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¡ª
ÇÛµë¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
© 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.