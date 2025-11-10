道の駅ブチギレ「電気ぜんぶ消します！」“異例の対策”実施！ 「走り屋集会所化」で苦情殺到！ 注意喚起も「迷惑行為」改善されず… 「完全ブラックアウト作戦」14日開始 岡山

駐車場の照明「ぜんぶ消します」

国土交通省 岡山国道事務所は2025年11月4日、道の駅「笠岡ベイファーム」において、迷惑行為に対する異例の対策を14日から実施すると発表しました。

いったいどういうことなのでしょうか。

道の駅「笠岡ベイファーム」（画像：(C)Google Earth）

【画像】えっ…!? これが「迷惑走り屋」が集結した道の駅の様子です

「笠岡ベイファーム」は、岡山県最西である笠岡市にある道の駅です。国道2号の「笠岡バイパス」沿いに位置しています。

笠岡湾の干拓地にあり、瀬戸内海の海の幸のほか、笠岡牛などのグルメも豊富です。また敷地内には広大な花畑があり、菜の花やひまわり、コスモスなど、四季折々の花が植えられるなど、岡山南西部の観光スポットとなっています。

設備も整っており、駐車場は126台（さらに臨時で110台）、休憩所は24時間の利用が可能で、国道2号の本線からはやや離れていますが、貴重な休憩スポットにもなっています。

しかし、こうした充実した設備があるからか、深夜になるとクルマやバイクなどが集結し、大声で騒いだりする連中が来るようになりました。

同事務所は「迷惑行為が散見されており、市役所や警察を始め、周辺地域の方からやインターネット上でも意見が寄せられています」としています。

発表資料の画像では、金曜日の23時に多数のバイクが集結。敷地内で会合を開いている様子が写っています。

2023年7月には、注意喚起として駐車場の照明を「減光」する対策をしてきましたが、それでも改善が見られず、業を煮やした道の駅は、今回ついに厳しい対策を取ることにしました。

それが「照明の全消灯」です。完全に真っ暗闇にすることで、クルマやバイクで集まって駄弁ったり、クルマの見せ合いっこなどもできなくなります。

照明は22時以降に全て消され、さらに警告看板の設置や、関係機関と連携した違法車両の取締りも実施する予定です。

同事務所は「道の駅利用者が安全で安心して休憩できるよう、また、近隣にお住まいの方の安心な暮らしを目指し、関係機関が連携し迷惑行為対策に取り組んで参ります」としています。