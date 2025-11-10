渋谷は道玄坂小路にあり、２階建ての煉瓦造りが印象的な『台湾料理 麗郷 渋谷本店』。



取材を進めると、広告会社ならではの会食の実態が見えてきた。

「気取らないカジュアルな会食なら、使い勝手は抜群です」（電通・43歳男性・Nさん）



渋谷で愛される創業70年の老舗店『台湾料理 麗郷 渋谷本店』を広告マンが会食で利用するという噂がある。



実態を探るべく現役の広告会社勤務３人に話を聞いた。



東カレ編集部（以下東）：本日はありがとうございます。自己紹介と月の会食頻度を教えてください。







東：会食のシーンで使うことは？



S：テレビメディア部の担当と一緒に神泉で会食したあとの２次会で。あと渋谷近辺の会社の方だと、夕方の打ち合わせ終わりに、「今日サクッと行きますか？」と誘いやすいですよ。



M：メディアとの会食は、媒体社側からいい交渉条件を引き出したり、時にはいわゆる“貸し借り”が発生したりと、夜の時間が非常に重要な仕事の場になりますよね。



S：そう、気を抜けない（笑）



N：あとはカジュアルでワイガヤした雰囲気だから、営業・スタッフの部署の垣根を越えた打ち上げにもいいかなと。オープンな席で本場台湾の熱量を感じられるので、ビジネスの話というより、仲良くなるための場として活用します。



S：大箱で入りやすいし、美味しくて価格もお手頃！そんな使い勝手の良さも、気軽な会食にもってこいなのでは。



東：確かに賑やかな雰囲気で、肩肘張らずに話せそう。たらふく食べて飲んでも、ひとり１万円を超えることはほぼないですもんね。



M：雰囲気や予算感など、会食では相手に気を使わせない環境作りも大事。あと円卓というのもポイント高いです。仲間うちで盛り上がれて、チームの士気を高めるのにも重宝します。

「腸詰めは秀逸なつまみ。“記憶に残る一品”があるって超大事！」（電通・40歳男性・Mさん）「煙腸」￥990



東：ちなみに、皆さんのオススメのメニューは？



N：年配の方もいたりするので、「煙腸（腸詰め）」と紹興酒はマスト。あとは「炒蒜苗（ニンニクの豆苗炒め）」「水餃子」が個人的に好きです。全部美味しくて、お酒も進みますね。

「海蜆」￥1,320、紹興酒ボトル￥2,750〜、グラス￥825〜



S：必ず頼むのは「海蜆（シジミの炒め物）」。ちまちまと少しずつ食べられて、ニンニクが効いてビールとも相性抜群。絶対にみんなが好きな味です。



M：「煙腸」はお酒のアテとして秀逸。「白切鶏（蒸し鶏）」も絶妙な食感と味付けで必ず頼みます。



東：“麗郷”といえばやっぱり“腸詰め”と“シジミ”ですよね。つまり、名物があるお店というフックが会食には重要！？



M：会食の店選びは、“記憶に残る一品”があるかどうかが大切。20代の頃、「なにかひと皿でも、クライアントの記憶に残せる店選びをしろ」と先輩からよく言われていました。



浅く広い雑多な居酒屋ではなく、「あの時のあれ美味しかったよね」と思い出に残るような店のほうが、良い会食の記憶として残っていくと思うから。



N：クライアントであれ社内であれ、相手に楽しんでもらい自分も楽しみ、会話を引き出すことが、広告コミュニケーションに携わる我々らしい会食の意義。“麗郷”の空間や料理はそういった条件を満たしている。だから通ってしまうんです。



ビジネスの第一線で流行を作る広告マンたち。“麗郷”で酒を酌み交わすことで生まれるビッグトレンドも多くあるのだろう。

渋谷の街を見守り続けて70年『台湾料理 麗郷 渋谷店』



昭和30年に創業して以来、道玄坂小路のランドマークとして愛され続ける台湾料理店。



「広告代理店の人はよく来るね。予約は一応10人以上だけど、８人でも９人でも取れる時は取ってるよ」と２代目店主の呉 銓章（ゴ センショウ）さん。気取らず賑やかに飲みたい夜に最適な一軒だ。



■店舗概要

店名：台湾料理 麗郷 渋谷店

住所：渋谷区道玄坂２-25-18

TEL：03-3461-4220

営業時間：12:00〜15:00／17:00〜23:00（土日祝は12:00〜23:00）

定休日：無休

席数：カウンター10席、テーブル120席

▶このほか：「6,000円以内で飲み放題付き」気心知れた仲間との会食に刺さる、旨くてお洒落な肉ビストロ5選