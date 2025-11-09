Image: Apple

Appleさん、思ったより力強く引き抜いてて驚きました。

メッシュ部を掃除したり、Apple（アップル）純正品以外のイヤーピースを装着したいときなどに取り外しや取り付けを行う必要があるAirPods Proのイヤーチップ。

スムーズに取り外せなかったり、イヤーチップをきちんと本体に取り付けられてるか不安に思った経験をお持ちの方もいるかもしれません。そんな方々のために、Apple公式が動画で「AirPods Proのイヤーチップの正しい取り外し方と取り付け方」について解説しています。

Appleによると、AirPods Proのイヤーチップを取り外す方法は主に3つ。基本はイヤーチップの根本部分を指で掴んで、一定の力でまっすぐ引き抜く必要があるとのことですが、汚れ等で掴みにくい場合は布を使うのがポイントみたいですね。それでも取り外しにくい場合はイヤーチップの端の部分を裏返して、その部分を摘むように持ちながら一定の力でまっすぐ引き抜く必要があるとのことです。

イヤーチップの取り付け方に関しては、AirPodのコネクタとイヤーチップの位置をしっかり合わせたら、イヤーチップをコネクタ部分にグッと押し込みます。このとき「カチッ」と音が鳴ったらしっかり装着できたということになります。

今年発売されたAirPods Pro 3には、サイズの異なるイヤーチップが5つ同梱されているため、セットアップで着脱を繰り返す場合はぜひ参考にしてみてください。

Source: YouTube