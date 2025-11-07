¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤¬ÃÇ¸À¡È»Å»ö¤ò¸º¤é¤·¡¢¶ÚÆù¤òÁý¤ä¤»¡É¡ª40Âå°Ê¹ß¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã7¸¶Â§¤È¤Ï
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Çºî²È¤ÎRyota¤µ¤ó¤¬¡Ö¡ÚÊ¬¤«¤ìÆ»¡Û40Âå°Ê¹ß¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÀ¸¤Êý¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡¿¿´¿È¤ò¼é¤ë7¤Ä¤Î¤³¤È¤¬¤³¤ì¤À¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢40Âå°Ê¹ß¤Î¿Í¤¬¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼êÊü¤·¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢Ryota¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¯¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢Ç¯Îð¤ËÈ¼¤¦ÀÕÇ¤¤äÂÎÎÏÄã²¼¤¬¥¹¥È¥ì¥¹Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¶¦´¶¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¿È¶á¤Ê¿Í¤È¤ÎÀ¸¤Êý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥ëー¥ë¤Å¤¯¤ê¤ò¶¯Ä´¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡È»Å»ö¡É¤È¡È¿È¶á¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«·è¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö»ä¤ÏºÊ¤È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡ÈÊüÃÖ¡É¥ëー¥ë¤Ç¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë»Å»ö¤ò¸º¤é¤»¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤ò¼«Ê¬¤«¤é¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢ºÝ¸Â¤Ê¤¯Áý¤¨¤Æ»Å»ö¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Ryota¤µ¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡È»Å»ö¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¡É¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ä·ò¹¯ÌÌ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¡¢Áê¼ê¤ËÇ¤¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÇÊú¤¨¤Æ¥Ñ¥ó¥¯¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢°ìÅÙÊüÃÖ¤·¤ÆÌäÂê²½¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¬Ã´¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¡×¤È¡È°ú¤¼õ¤±¤¹¤®¡É¤Î´í¸±À¤Ë¤â·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤«¤é¼«Àº¿À¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È´«¤á¡¢¡Ö¤ª¼ò¡¢Ë½°ûË½¿©¡¢²Ý¶â¤Ê¤É¤Î°ÍÂ¸¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¡¢±¿Æ°¤äÆ´¤ì¤ÎÂÎ¸³¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈËÜÊª¤ÎËþÂ¡É¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö40Âå¤«¤é¶ÚÆùÎÌ¤¬µÞ·ã¤ËÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤·¡¢±¿Æ°½¬´·¤ä¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ®¤¯¿ä¾©¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁàÂè°ì¤ÈÂèÆó¤ò°ìÆü°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾ÃÈñ¥«¥í¥êー¤â¤½¤³¤½¤³¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê±¿Æ°¤Ç¤¹¡×¤È´ÊÃ±¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë±¿Æ°¤âÄó°Æ¤·¤¿¡£
Ç§ÃÎ¤ä¹Í¤¨Êý¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨Êý¤ò½ÀÆð¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Éþ¤ä²»³Ú¡¢¼ñÌ£¤Ê¤É¤Ë¡ÈÀÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤È¸Ç¼¹¤»¤º¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¹Í¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö20Âå¤Ë¤Ï20Âå¤Î¡¢40Âå¤Ë¤Ï40Âå¤ÎÀ¸¤Êý¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀ¤Âå¤´¤È¤Î¿ÍÀ¸ÀïÎ¬¤ò¶¯Ä´¤·¤¿Ryota¤µ¤ó¡£Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¼ã¡¹¤·¤¯¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï7¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤ØÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¡ÚÇº¤ß¤Î¤¢¤ëËèÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë¡Û¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢À½Â¤¶È¤«¤é¹Ö»Õ¶È¤Þ¤Ç15Ç¯°Ê¾å¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÂÐ¿Í¥¹¥¥ë¡¢Âç³Ø¤Ç²»³Ú¤Ë¤è¤ëÌþ¤·¤ä¿´Íý³Ø¡¦ÎÑÍý³Ø¤ò³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·³§¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÎã¤¨¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£