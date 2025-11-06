パンツは「ラクがいいけどラフは嫌」スタイリストが解決する「その1本」の選び方





見た目はシンプルでも、穿いてみると全然違う。数多くの服に日々、触れているスタイリストたちが選んだ「最優秀パンツ」は？







脱力しすぎない直線的なシルエット

グレーニットパンツ／Gongdid Design（エリオポール代官山） 「立体感のあるハリのあるリブ生地。レッグラインを拾わずにすとんと落ちる縦落ち感によって、すらりとした姿がかないます」（岩田さん）







「細すぎない」万能なシガレットパンツ

黒シガレットパンツ／AKTE スキニーのように脚線が浮き彫りにならず、ストレートよりもスレンダーな足首部分に少しだけゆとりを出したシルエット。「ぴったりしないスキニー感覚で穿ける、絶妙シルエット。見た目を引き締めるスレンダーな形ながら、締めつけることなく脚のラインをまっすぐに見えます」（渡邊さん）







ショッキングピンクのジョガーパンツ



ピンクスエットパンツ／ナイキ スポーツウェア（NIKE カスタマーサービス） なめらかな肌ざわりと抜群の保温性を実現するテックフリース素材を使用。「細すぎずゆるくもない絶妙シルエット。インパクトのあるヴィヴィッドピンクにより、カジュアル素材を感じさせないキレのいい見た目に。ロゴやポケットまわりなどに散りばめられたささいな黒もシャープに着られるポイント」（樋口さん）







