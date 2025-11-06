2025年12月6日（土）に広島グリーンアリーナにて開催を予定している『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）が追加情報を発表した。

『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

豪華出演者第5弾・メインアーティスト第4弾発表

ゲストモデルには、バラエティやCMへの出演に加え、ドラマ『なんで私が神説教』や2025年9月12日公開の映画『ブラック・ショーマン』など話題作への出演が続く岡崎紗絵が登場。さらに、雑誌「non-no」の専属モデルとして活躍し、多数の企業のイメージキャラクターを務めるほか、映画『か「」く「」し「」ご「」と「』（2025年5月公開予定）や『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（2026年1月公開予定）でのW主演が控えるなど、注目を集める女優・出口夏希の出演も決定した。

また、雑誌『ViVi』の専属モデルであり“リアル10頭身な姫”として人気を誇る村上愛花、そして、秋元康氏が総合プロデュースを務めるアイドルグループ・乃木坂46から、一ノ瀬美空と川粼桜の出演も決定。全国7都市16公演で計26万人を動員した全国ツアーを完走したばかりの乃木坂46メンバーが、TGCのランウェイに初登場する。

ゲストには、「死ぬまで青春」をスローガンに掲げ、YouTube登録者数210万人を超える“期限切れJK3人組クリエイター”くれいじーまぐねっとが登場。Z世代を中心に圧倒的な支持を集める彼女たちは、バラエティ番組などにも多数出演し、タレントとしても活躍の場を広げている。

さらに、「キングオブコント2024」で2年ぶり2度目の決勝進出を果たし、「第十回 上方漫才協会大賞」では審査員特別コント作家賞・演技賞を受賞した人気お笑いコンビ・コットン（西村真二、きょん）が出演。俳優としては、映画『交換ウソ日記』やドラマ『放送局占拠』などに出演し、2025年5月公開の映画『惑星ラブソング』で長編映画初主演を務める曽田陵介、そして、9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーで、2026年にW主演映画の公開を控える郄松アロハの出演も発表された。

また、注目のメインアーティストとして、SNS総フォロワー数420万人を超える原宿系動画クリエイター・しなこの出演が決定。タピオカ店やスイーツのプロデュースを手がける一方、2024年3月に『しなこワールド』でアーティストデビューを果たし、ミュージックビデオの再生回数は3,800万回を突破。小中学生を中心に絶大な人気を誇る彼女が、『TGC 広島 2025』のステージを華やかに彩る。

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年12月６日（土） 開場11:30 開演13:00 終演17:30（予定）

●会場

広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）（〒730-0011 広島市中区基町4-1）

●チケット

【入場料】

アリーナ：一般販売：14,000円（税込）/ お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

スタンド：一般販売：11,000円（税込）/ お土産袋・応援グッズ付

TGC Premium限定プラチナ席（着席指定）：先行販売：10,500円（税込）/ お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

※4歳以上はチケットが必要となります。

【一般販売】2025年10月4日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キャンディープロモーション TEL：082-249-8334（11:00〜17:00／土日祝日を除く）

●ゲストモデル

嵐莉菜、安斉星来、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、岡崎紗絵、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、川粼桜（乃木坂46）、河村ここあ、小林由依、雑賀サクラ、さくら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、出口夏希、なえなの、永瀬莉子、なごみ、那須ほほみ、希空、土方エミリ、本田紗来、MINAMI、村上愛花、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●ゲスト

石田千穂（STU48）、小國舞羽、金谷鞠杏（GENIC）、代田萌花、高雄さやか（STU48）、塚本恋乃葉、中川紅葉、中島結音、長浜広奈、中村舞（STU48）、成瀬瑠南、向井怜衣、メリサ 他 ※50音順

●モデル

●メインアーティスト

STU48、THE RAMPAGE 、しなこ、Da-iCE 、DXTEEN、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE 他 ※50音順

●オープニングアクト

ONSENSE、神が残した夢を喰う。、GENIC 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、中川安奈

●公式サイト

『ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025』公式サイト