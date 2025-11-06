韓国の警察が、日本のオンラインコミュニティを中心に「韓国で損壊された遺体が多数見つかっている」という虚偽の内容を拡散したユーチューバーに対して、本格的な捜査に乗り出した。

警察庁は5日、報道資料を通じて、ソウル警察庁サイバー捜査隊が該当ユーチューバーに対する迅速な捜査に着手するよう措置したと明らかにした。

捜査対象は、登録者96万人を抱えるユーチューバー「韓国人先生デボちゃん」とされている。

日本で活動する韓国人ユーチューバーとして知られるデボちゃんは、先月22日、「最近ビザなしで韓国に入国した犯罪者中国人達の殺人と臓器売買問題がやばい」というタイトルの動画を投稿した。

この動画の中でデボちゃんは、「韓国で下半身だけの遺体37体が発見され、非公開で捜査中の事件だけでも150件にのぼる」といった、確認されていない虚偽の内容を主張した。

警察庁はこうした行為について「重大犯罪として認識している」とし、「事実関係を確認したうえで、関連法令に基づき措置する予定だ」と明らかにした。現在、警察はこのユーチューバーの国籍や所在などを確認する方針だ。あわせて、電気通信基本法違反の適用なども検討している。

警察は、この動画が国民の不安を煽り、社会的混乱を引き起こし、韓国の国際的イメージにも悪影響を及ぼしたと判断している。特に、外国人の韓国訪問や投資などにも否定的な結果をもたらしかねない、国益を損なう行為と規定した。

警察関係者は「今後も虚偽・捏造情報による社会的混乱を防ぎ、国民の知る権利を守るため、迅速かつ断固として対応していく」と述べた。