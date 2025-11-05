11月4日、Mrs.GREEN APPLE（以下ミセス）のギター・若井滉斗と、人気ガールズグループ「NiziU」のメンバー・NINAが熱愛関係にあると、『文春オンライン』と『FRIDAYデジタル』が報じた。

「『FRIDAY』では、11月上旬、タクシーから降りたNINAさんが若井さんの住むマンションに入っていく姿が報じられました。帽子とマスクの完全防御スタイルで、深夜2時頃に再び姿を現し、迎えに来たタクシーで去っていったそうです。

ミセスがNiziUに楽曲提供したことをきっかけに交流が始まり、かねて若井さんのことが気になっていたNINAさんが、人づてに紹介してもらったことで、親密な関係になっていったと伝えられています」（芸能記者）

たしかに、ミセスとNiziUは、楽曲提供やコラボパフォーマンスなど、一時期は活発に交流が続いていた。2024年4月には、合同ライブイベント「THE PERFORMANCE」で対バン。そして今年1月、NiziUは、ミセスの大森元貴が楽曲提供したバラード曲『AlwayS』を大森とともにYouTube「THE FIRST TAKE」で披露した。また、音楽番組で共演するたび、コラボ動画をSNS上にアップし、グループ同士で仲のいい様子を見せていた。

だが、若井といえば、今年3月、Iカップの人気グラビアアイドル・末梨一花とのお泊りデートが『FRIDAY』に報じられたばかり。立て続けに密会が報じられ、若井にはすっかり“遊び人”イメージが定着しつつある。

そして今、Xでは、意外な指摘が殺到している。

《二股そのものよりも、顔タイプが分かりやすい人の営みを興味深く見てしまう》

《ミセスの若井って人、女の趣味わかりやすいなwニナもグラドルも顔似てるw》

《若井さんの熱愛、ニナさんだけなら祝福出来たのに二股な所が喜べないよ つか、顔のタイプ分かりやすすぎだろ笑》

末梨とNINAの顔立ちが似ていると感じる人が続出しているのだ。ここで思い出されるのは、若井が過去に明かしてきた「好みのタレント」たちである。

「これまでは、橋本愛さんや横山由依さんなど、キリッとした“猫顔”タレントたちをタイプだと公言してきました。今回報じられたNINAさんや末梨さんも、系統としては似ているため、ファンからは納得の声があがっています。ただ、報道では末梨さんとNINAさんの“同時進行”の可能性も指摘されており、今回の熱愛を素直に喜べない人も多いようです」（芸能記者）

度重なる女性問題で、若井の周囲では“不協和音”が生じつつあるかもしれない……。