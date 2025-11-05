日本人史上2人目のワールドシリーズ（以下、WS）MVPに輝いたドジャース・山本由伸投手（27）。しかし、その偉業のさなか、日本人ファンの間で話題になっているのが、モデル・Niki（29）との関係だ。

【写真を見る】Nikiの海外での水着インスタ投稿ほか。都心で菅野智之の右腕に腕を絡ませる野崎萌香

米テレビ局『NBC4』のリポーターを務めるマリオ・ソリス氏は、〈ドジャースの（選手の）友人や家族が、お祝いのためにグラウンドに向かっています〉と優勝直後の舞台裏を撮影した動画をInstagramで公開。映像には、帽子を目深に被ったNikiとおぼしき女性の姿もチラりと映り込んでいたようだ。

Nikiは、2016年に配信された恋愛リアリティショー『テラスハウス』に出演し、「番組史上No.1美女」として注目を集めた。その後もモデルとして芸能活動を続け、「世界で最も美しい顔100人」に3年連続ランクイン。抜群のビジュアルを武器に、これまで3冊の写真集を出版している。

山本との交際説が初めに流れたきっかけは、現地のTikTokerが撮影した動画だった。ある芸能関係者が語る。

「昨年のオフシーズン中、ロサンゼルスのTikTokerが、山本とNikiがビバリーヒルズを歩いている様子を撮った動画を公開しました。名前を聞かれたNikiはノリノリで『ニッキー！』と答えるなど、2人ともリラックスした様子でした。

その一件から約1年後にマリオ氏の動画が公開され、"交際継続"とみられています」

元カノとは大親友

Nikiとの関係が取りざたされるなかで、2021年に『週刊ポスト』が報じた山本とモデルの野崎萌香（35）との"ホテル密会"にも再び注目が集まっている。前出の芸能関係者が続ける。

「Nikiと萌香は大親友なんです。『毎日のように連絡を取り合っている』と公言し、一緒に旅行にも行っていました。もし"元カノの親友"と付き合っているのだとしたら、気まずい思いをしていないのか……。

山本がNikiのことを周囲に"恋人"として紹介しているかは不明ですが、Nikiが"ドジャース奥様会"の面々とも一緒になって試合を観戦していたことを考えると、友人にしてもかなり親しい関係だとは言えそうです」

Nikiは芸能界で華やかな人脈を持ち、過去には山下智久（40）と熱愛が報じられたこともある。Nikiを知る人物が明かす。

「もともとかなりモテる子ですが、30歳を目前に恋愛観にも変化があったようで、実直な男性に惹かれるようになったといいます。真剣に野球に向き合い、自分との関係を周囲にオープンにしてくれる山本選手は、ぴったりのお相手と言えるかもしれません。

Nikiはお父さんがアメリカ人で、大学は文学部英文学科に通っていました。旅行好きで世界中を飛び回っているし、もし山本選手と結婚してアメリカ生活を送るとなっても安心でしょう。実際、現在は頻繁に日米を行き来していると聞いています」

選手のパートナーや家族が集まる"ドジャース奥様会"に仲間入りか。