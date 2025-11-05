女優の高石あかりが11月1日の『土スタ』（NHK）に出演し、そのやつれた姿に心配の声が相次いでいる。高石は現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』にヒロインとして出演中。この日はNHK大阪ホールで公開生放送に挑んだ。

【写真】肌も荒れてる…生放送で心配の声を集めた『ばけばけ』高石あかり

ジャンクフードが好物な高石あかり

「『ばけばけ』は明治時代に日本で活躍したギリシャ生まれの作家・小泉八雲と妻のセツをモデルとするストーリー。高石さんはヒロインの松野トキを演じています。この日は八雲役のトミー・バストウさんとともに出演し、制作の裏側などを披露しました」（スポーツ紙記者、以下同）

ドラマのファンにとっては大満足の内容となったが、ネット上では高石の見た目に憂慮の声が相次いだ。

《高石あかりちゃん 肌荒れと目の下のクマがやばかった。撮影大変なんだろうな。色々 ストレスあるんだろな。身体に気をつけて乗り切ってくださいね》

《あかりちゃん、お肌がすごく荒れてて、お疲れなのかなーと思った。まだまだ大阪生活だよね…体にお気をつけて》

番組のXアカウントでは客席との集合写真もアップされているが、遠目でも高石の目の下にクマが見える。

「『ばけばけ』の主なロケ地は小泉八雲とセツが一時在住していた島根県松江市です。このほか滋賀県、京都府、熊本県など西日本の各地で行われています。移動に加えて、朝ドラの地方撮影は泊まり込みで行われることも少なくないので、高石さんとしても慣れない生活を送っていると思われます。今年3月にクランクインして8か月が経ち、いまは来年1月のクランクアップに向けて“最終コーナー”をまわろうとしているころだと思われます」

高石にとって2025年はハードスケジュールが続いているのは確かだ。

「高石さんは2025年1月から3月に放送された連続ドラマ『御上先生』で生徒役として出演し、同年2月から4月にかけて放送された連続ドラマ『アポロの歌』ではtimeleszの佐藤勝利さんとダブル主演を務めました。同時期に2つの連ドラをこなしたあと、『ばけばけ』の撮影に入っているので、ゆっくり休む暇もなかったのでは」

高石は『ばけばけ』のヒロインに決まった際の会見で、体力には自信があると述べたうえで、「自分が体調が悪いなってときはジャンクなものを食べるってのがあって。タコ焼きだったりお好み焼きだったり、これからいろんなお店を皆さんに聞きながらご飯も楽しんでいけたら」と語っていた。

来年の1月まで続く『ばけばけ』の撮影。ジャンクなものだけでなく、滋養のあるものも食べて乗り切ってほしい。