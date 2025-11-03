インスタ運用、じつは「映え」は重要じゃなかった…フォロワー数千でも「案件が来る人」と「来ない人」の決定的な違い

オールドメディアという呼び方が定着し、今やメディアの中心はネットに移行した。これまでの社内報や社外冊子もオウンドメディアやSNSに移行している企業も多いだろう。個人で副業としてインフルエンサーを目指す人もいるだろう。

どうすればフォロワー数の多いSNSが運用できるのか、インスタグラムの活用講座を運営している三上菜緒実さんに話を聞いた。

情報をどう届けるかが重要

「私の場合、フォロワーは少ないのですが、メーカーからDMが来ます。お礼をお支払いするので商品をご紹介していただけませんか？ という形ですね。案件を取りに行く必要はなく、先方から話をいただくことがほとんどです」

オウンドメディアにしても副業にしても、インスタグラムが営業してくれるというのは理想的だ。しかも何万というフォロワー数は不要で、数千でも話が来るという。どうすれば、そんなおいしいインスタグラムのページが作れるのだろうか？

「商品紹介のインスタグラムの場合、ただ商品を見せるだけでは訴求できません。たとえば化粧品の場合、商品を手に持って使い心地を話すパターンが多かったと思うのですが、それは今は案件だとすぐにわかってユーザーが離れます」

三上さんの場合、自分の顔出しはせず、商品の説明に徹する。

「どう見せるかではなくどう届けるかが大事です。ただしこうしたインフルエンサーマーケティングはピークを過ぎています。海外では企業の商品をインフルエンサーが紹介するのではなく、企業がインフルエンサーと商品開発をする形に移り始めています。日本ではヒカキンがラーメンを売っていましたが、あのパターンですね」

フォロワー数もいたずらに増やす必要はなく、商品の訴求につながる層（三上さんの場合、85％が女性）を押さえることが重要だ。

インスタグラム映えよりプロフィール

インスタグラムで一番大事なことは何だろうか？ やはり写真？

「たしかにインスタ映えという言葉が流行りましたし、写真が重要だと思うのは当然でしょう。しかしMeta社の元マネージャーは、インスタ映えという言葉は失敗だったと言っています」

写真が重要ではないのか？

「インスタグラムのコンセプトは『私が大切なこととあなたの距離を縮める』なんです。コミュニケーションツールであって、映える写真を自慢するものじゃない。そこを理解しておくと情報発信がしやすくなります」

ではインスタグラムをフォローするかしないかを決める基準はどこにあるのか？ プロフィールです、と三上さん。

「プロフィールは関係性のきっけを作る場所と考えて欲しい。実績や肩書を並べても、その人が自分に必要だと思いますか？ この人に依頼したいとなるプロフィールを作ってください。肩書や実績よりも、何が得意で何をしている人なのか、さらにはこのアカウントを見ることで、見ているあなたにどんな利益があるのか、この３つをプロフィールに載せることが大事です」

肩書や実績はホームページに掲載し、インスタグラムからリンクを張る。

「名刺と同じように考えてください。この人と関わると自分にどんなベネフィットがあるのか、それがプロフィールでわかるようにしないと収益化につながりません」

プロフィールを重視する理由はそれだけではない。

「インスタグラムのAIのアルゴリズムは、この人が何をしてどんな内容を発信しているのかをチェックしていますが、それはプロフィールを見ているんです。投稿のカバー、本文、キャプションとプロフィール一致しているかどうかを見ています。ここが一致していると初めておすすめに上げてくれます」

誰に向けて何を発信しているかは見ている人だけではなく、対AIにも必要なのだ。「テーマの一貫性が大事です。日記のように投稿内容が毎回まったく違うものは評価されません。バイクならバイク、美容なら美容で一貫させます」

インフルエンサーを目指すなら日記はダメらしい。

「芸能人ならともかく、一般人の日記を読みたいですか？」

おっしゃるとおりである。

キャッチーなタイトルが重要

趣味ならともかく、マネタイズを考えれば読まれなければ意味がない。読ませるにはどんな工夫が必要なのか？

「冒頭に『えっ？』と思うタイトルを付けます。その後に読んだ人に共感を得られる文章、美容であれば、最近、肌が乾燥して困っているんだけど、みたいな文章をつけ、その後に商品紹介をする。商品スペックと使用感は必須です。それぞれを1〜2行でまとめます」

これは広告のボディコピーに近い。またリール動画も活用する。

「リール動画はアカウントへの導線です。リール動画からアカウントを知ってもらって、通常の投稿を読んでもらいます。リール動画の場合、最初の3秒が大事です。すぐ流れていくので、最初の3秒で見たいと思わせなきゃいけないですね」

投稿は毎日しないとフォロワー数が上がらないと思われがちだが、Meta社は定期的な発信を求めている。毎日更新する必要はないが、週1回でも決まった曜日・時間に常に発信することが重要なのだ。インスタグラムは予約投稿ができるので、それを利用すればいい。

フォロワーに見てもらえる時間はフォロワー層によって変わるため、ここがいいという時間はない。運用しながらインサイト機能で確認する。ただし会社員が相手なら通勤時間や昼休みなどアクセスが増える時間帯はある。

「2人の人が同じ曜日同じ時間に発信したとします。しかし表示される順番が違います。コメントをマメに返したり、他の人にコメントしたりしてる人の投稿が先に表示されます。コミュニケーションをこまめに行うことで、表示する順番が早くなります」

インスタグラムの機能にあるストーリーもリール動画と同じく本投稿へのリンクとして使うが、ストーリーはコミュニケーションを育てる場所だ。

「ストーリーではまず共感と教育と情報訴求を行います。ストーリー性のあるものを流すことが重要で、共感（私はこういうことで悩んでいる）、教育（共感に対する回答）、情報訴求（イベントや商品などへの導線）で３本をセットにして順番に流す」

自分ができることをリストアップ

取り立てて発信する情報がないからと毎日食べたものの画像をアップしている人は多い。それでマネタイズは難しいと思うが、三上さんならそういう人たちにどうアドバイスする？

「まず自分ができることを全部掻き出してもらいます。30個まで、せめて15個ぐらいは書いてもらいます。そうすると最初の４つぐらいは建前で、5つ目から本音が出てきます。資格とか経歴に関わることが最初に出てくるんです。たとえば食べ物であれば、料理の学校に行っていたとか栄養士の免許があるとか。それからラーメンを食べるのが好きとか店で食べるより自分で作るのが好きとか出てくる。その中から自分が発信したいことに〇をつけてもらいます。それを軸にして、アカウントのデザインやフォントなどを決めていきます」

SNSは単体ではなく、TikTokやYouTubeも併用するなどの工夫が必要だ。同じ投稿を使えるので、違うフォロワーをつかまえることができる。クロスチャンネルで運用することで、フォロワー層を広げられる。

「インスタグラムでは会社員でも、TikTokは年齢層が若く昼間の主婦数が多かったり、フォロワー層が違います。YouTubeはしっかり勉強したい人が多い。FaceBookはプライベート発信よりビジネス発信ですね」

投稿する前にはチャットGPTを活用してキャプションや投稿内容のチェックを行う。

「アカウントを作ってしばらくはボーナス期間（青いマークがつく）があるので、その期間はどんどん投稿した方がいいですね。先に投稿記事を7〜8本か作っておいて、予約投稿するのが良いですね」

プロフィール／三上菜緒実

美容系インフルエンサーとしても活動しながら、インスタ講座を展開。投稿・リール・ストーリーの設計や、CapCutを活用した動画編集の基礎も伝えている。

https://www.atelier-lumiere-douce.com/

