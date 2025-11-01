MEGUMIプロデュース「オレリー」から高濃度レチノール美容液が新登場！

女優・タレントとして活躍するMEGUMIがフルプロデュースするトータルエイジングケア³ブランド『Aurelie.（オレリー）』から、待望のスペシャルケア美容液「オレリー レチノエクストラセラム」が2025年11月10日(月)に登場！次世代レチノール¹を最高濃度*⁴で配合し、ハリ・ツヤ・うるおいに満ちたしなやかな美肌へ導きます。美容医療発想の“攻め×守り”の処方で、肌と心の自信を取り戻す一本です。

ブランドコンセプトは「美肌は心を強くする」。MEGUMIが手掛ける『オレリー』は、肌を整えることで内側から人生を輝かせてほしいという想いが込められています。

これまでのラインナップでは、クレンジングからクリームまでトータルでケアを提案。

今回発売される「レチノエクストラセラム」は、レチノール*⁶に迫る手応えを目指し開発された渾身の美容液です。

*¹ 3重カプセル化したレチナール（整肌成分）

*⁴ 『Aurelie.（オレリー）』全商品と比較して

*⁶ ビタミンAの一種

3重カプセル化×天然スピキュールで攻めと守りを両立



レチナール⁵を3重のカプセルで包み、角質層²に届いてから作用を発揮する処方を採用。

さらに、海綿由来のスピキュール（加水分解カイメン⁵）が浸透²をサポートし、持続的なハリ感を叶えます。

植物幹細胞エキスやエクトイン¹¹、5種のペプチド複合体⁵も配合し、年齢サインに多角的にアプローチ。肌への刺激を抑えつつ、うるおいと弾力を実感できるよう設計されています。

*² 角質層まで

*⁵ 整肌成分

*⁹ *¹⁰ *¹¹ 保湿成分

夜のスキンケアタイムに使用することで、翌朝の肌に違いを感じる「レチノエクストラセラム」。

化粧水で整えた後、パール粒大2個分を顔全体になじませるだけ。

内容量は4mL×4本、販売価格は3,960円（税込）。日々のケアにプラスするだけで、しなやかに輝く肌へ。オレリーの他製品との併用で、より美しい肌を目指せます。

新しい季節、あなたの肌に“自信”というツヤを。



“攻めの美容液”と呼ばれるレチノールケアを、肌にやさしく、かつ確かな手応えで楽しめる「オレリー レチノエクストラセラム」。

次世代レチノール*¹の力で、乾燥やくすみに悩む大人の肌をしなやかに包み込み、光を放つようなツヤを引き出します。

忙しい毎日に寄り添いながら、自分を大切にできるひとときを♡この冬、肌と心を同時に満たす新習慣を始めてみませんか。