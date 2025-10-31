恋はいつだって不器用で愛しい♡ 日向亘×本田紗来が描く“揺れる心”の物語
恋に気づいたときの胸の高鳴りや、少しずつ変わっていく自分へのとまどい。そこで今回は、俳優・日向亘さん＆Rayモデル・本田紗来とともに、人恋しくなる冬が連れてきた「心温まる物語」をお届けします。優しさとときめきが交差する瞬間を、どうぞお楽しみください♡
恋の始まりは冬とともに
幸せになりたい女のコのハナシ♡
恋に気づいたときの胸の高鳴りや、片思いの切なさ、両思いの多幸感。芽生えたどの気持ちもが尊くて、“好き”を共有できる誰かに出会えることはきっと、奇跡。
人恋しくなる冬が連れてきた、ときめきの瞬間。俳優・日向亘さんと、Rayモデル・本田紗来が紡ぐ心温まる物語をお届けします。
努力する今の自分ってキライじゃないかも
めんどくさくてサボりがちだったおしゃれも、メイクも、体型管理も自然と気あいが入ってしまう。
ちょっとひと駅歩いてみようかなとか、リップをこまめに塗りなおすとか、君の前で少しでも可愛くいたい私がいるんだ。君好みのキレイめな服、私にも似あうかな……。
そんなことを思いながら、学校に行くだけなのに服を悩んだり、なんだかんだ今日も頑張っちゃう。君は気づいてくれるかな？
ドキドキするのは、いつも私のほうだ
私にだけちょっぴり強気でオレ様。そんな君の言動に最近は、振り回されてばかり。
ほら、そうやって試すように顔をのぞき込んできたり。これは惚れさせにきてる？とすら思えてくる。今だって、なにげなく触れられた髪や肩が熱い。
本当は私だって、君をドキドキさせたいのに。ヤキモキする気持ちが止まらない。
だけど、君が好きって気持ちを認めてから、私の毎日はトキメキで満ちている！
〈本田〉ベージュフレアースリーブニット 8,910円／dazzlin デニムパンツ 10,890円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット） 〈日向〉カーキリバーシブルジャケット 53,350円／BONRROW（HANA KOREA） グレースエット 13,200円／O.K.（ADONUST） デニムパンツ 16,500円／BIG JOHN
撮影／松井綾音 スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来（本誌専属）、日向亘
Ray編集部 副編集長 小田和希子
本田紗来