¡¡¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ë¤ÆSMARTOON¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤âº§ÌóÇË´þ¤·¤¿¤¤°ÌòÎá¾î¤ò¡¢Ç¾¶Ú²¦ÂÀ»Ò¤ÏÀäÂÐÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤ò¡¢10·î30Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦¤¿¤Æ¤Î¤è¤³»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡¦½Õ³¤¼®»á¤Ë¤è¤ë¡¢¸í²ò¤È¤¹¤ì°ã¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢Îø¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ê2¿Í¤ÎÇÈÍðËü¾æ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
【あらすじ】
¹çÍý¼çµÁ¤ò¿®¾ò¤È¤¹¤ë¸ø¼ßÎá¾î¡¦¥µー¥·¥ã¤Îº§Ìó¼Ô¤Ï¡¢¡È·õÀ»¤Î±ÑÍº¡É¤Èëð¤ï¤ì¤ë´°àú¤Ê²¦ÂÀ»Ò¡¦¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¡£¤À¤¬¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¶ÚÆù¤È·õ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤ëÇ¾¶Ú²¦ÂÀ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎËÜÀ¤ò±£¤¹¤¿¤á¡¢²¦ÂÀ»ÒÈÞ¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¿¥µー¥·¥ã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Ì¤Íè¤òÍ½ÃÎ¤¹¤ëµÁËå¡¦¥Ê¥¹¥Á¥ã¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ö°½÷¡×¤È¤·¤ÆµÜÄî¤Î±½¤ÎÅª¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÅÂ²¼¤ÎÉ¾²Á¤¬ÃÏ¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡×
ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤¿¥µー¥·¥ã¤Ïº§ÌóÇË´þ¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¡¢²¦ÂÀ»Ò¤Î¿·¤¿¤Êº§Ìó¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ê¥¹¥Á¥ã¤ò¿äÁ¦¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤½¤ì¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä!?
°ÌòÎá¾î¤ò±é¤¸¤ë¿¿ÌÌÌÜÎá¾î¤È¡¢Îø¤ËÆß´¶¤¹¤®¤ëÇ¾¶Ú²¦ÂÀ»Ò¤Î¡¢¤¹¤ì°ã¤¤Á´³«¥í¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¡Ú¸¶ºî¡¦¤¿¤Æ¤Î¤è¤³»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤¤¤Ä¤â¤´°¦ÆÉ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤âº§ÌóÇË´þ¤·¤¿¤¤°ÌòÎá¾î¤ò¡¢Ç¾¶Ú²¦ÂÀ»Ò¤ÏÀäÂÐÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÎSMARTOONÈÇ¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦¤òÈþ¤·¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤·¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ëÇÈÍðËü¾æ¤Ê¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥·¥§¥ë¥Ñ¥¹¥¿¥¸¥ªÍÍ¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£°ÌòÎá¾î¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¸ø¼ßÎá¾î¡¦¥µー¥·¥ã¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï´°àú¤Ê¤Î¤ËÃæ¿È¤Ï»ÄÇ°¡Ê¤Ê¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡ËÇ¾¶Ú²¦ÂÀ»Ò¡¦¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¤È¤¤¤¦ÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤Î³èÌö¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤Æó¿Í¤ÎÎø¤Î¤æ¤¯¤¨¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹
SMARTOONÇÛ¿®³«»ÏµÇ°¡¦¸¶ºî¥Î¥Ù¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ú¸¶ºî¤Î¥Ù¥ë¡Û
¡¡ËÜºî¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Î¥Ù¥ë¸¶ºî¤ò¤ªÆÀ¤ËÆÉ¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÌµÎÁÏÃÁýÎÌ¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§10·î30Æü～11·î12Æü
ÆâÍÆ¡§ ËÁÆ¬23ÏÃÌµÎÁ
¡Ú¥Á¥ãー¥¸Ã»½Ì¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§10·î30Æü～11·î12Æü
ÆâÍÆ¡§ ÂÔ¤Æ¤Ð\0¥Á¥ãー¥¸»þ´Ö12»þ´ÖÃ»½Ì
¡Ú\0+Å¬ÍÑ¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§10·î30Æü～11·î28Æü