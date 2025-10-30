その一口が止まらない…！医師が警告、つい食べ過ぎる“危険なお菓子”の巧妙なワナ【ワースト4選】
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
総合診療専門医の舛森悠医師が、YouTubeチャンネル「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」で「【危険】お菓子を「つい食べてしまう」仕組み【ワースト5】現役医師解説」と題した動画を公開。つい食べ過ぎてしまう危険なお菓子を4つ挙げ、その背景にある脳と食感、味覚の巧妙な関係性を解説している。
舛森医師はまず、多くの人が「軽くて食べやすい」と感じるお菓子に潜む危険性を指摘する。一つ目に挙げた「サクサク食感のパイ菓子」について、舛森医師は「ほぼ空気」と表現しつつも、その正体は「脂質の層でできている」と警告。空気を含んでいるため油の重さを感じにくく、無意識に脂質を過剰摂取してしまう仕組みを説明した。
次に「一口サイズのチョコレートバー」を取り上げ、これらの多くが「準チョコレート」であることを明かす。準チョコレートは植物油脂などが使われ、口溶けが良いのが特徴。それが「口に入れた瞬間にうまい！甘い！と脳が覚える」ことにつながり、味がすぐに消えるため、次々と手を伸ばしてしまうという。
さらに「クリームを挟んだサクサクのクッキー」についても言及。人間は「サクサクの生地の中に、とろとろの何かが含まれている時」に快感を得る性質があり、お腹が空いていなくても、その食感を味わいたいという欲求から食べてしまうと分析。中のクリームは口溶けを良くするために作られた「加工された油と砂糖の塊」であると指摘した。
最後に「魔法の粉がかかったお煎餅」を挙げた。この粉の正体は「塩分、糖分、うま味が緻密に計算された粉」であり、細かい粒子が口の中で幸福感を広げる。しかし、お煎餅自体の軽さから満腹感を得にくく、快感を求めて食べ過ぎにつながると結論付けた。
舛森医師は、つい食べてしまうお菓子には、食感や口溶け、味覚を巧みに利用し、脳を刺激して食べ続けさせる理由が隠されていると解説。その仕組みを理解することが、食べ過ぎを防ぐ第一歩になると示唆した。
チャンネル情報
1日10分で聴いて学べる医療系YouTubeです！ 皆さんの生活を陰で支える、生き生きとした生活の一助となれるようなチャンネルにしていきたいです。皆さんよろしくお願いします！ 「人だけではなく、人生を診る」 こんなことをモットーに北海道の田舎で総合診療医をしています。