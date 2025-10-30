¥É·³¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡¡ÊÆÃæ·Ñ¤Ç±Ç¤Ã¤¿¡Ö¤±¤·¤«¤é¤ó¡×»ØÉ¸¤ËÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¡¡°Ì´¤Î12KµÊ¤¹
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè5Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£»î¹ç¤ÏÃæÈ×¤Þ¤ÇÎ¾ÀèÈ¯¤¬Ç´Åê¤ò¸«¤»¤ëÅê¼êÀï¤Ë¡£7²ó¤ËÊÆÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ÎÄ¾¶á¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤âÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ë²÷²»¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¿·¿Í±¦ÏÓ¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤òÁê¼ê¤Ë½é²ó2»à¤«¤é5Ï¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶Î¬¤Ë¶ìÀï¡£3²ó¤Ë¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7²ó¤Þ¤Ç»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤«¤ì¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼Åê¼ê¤ÎWS¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë12»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÂè4Àï¤Ç¤â2020Ç¯¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤ò¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤Æ2-6¤ÇÇÔÀï¡£¤³¤ÎÆü¡¢¸½ÃÏ¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï7²ó¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¹¶·âÃæ¤Ë¡¢6²ó½ªÎ»»þÅÀ¤ÎÄ¾¶á26¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡ÖÂÇÎ¨.165¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢25»°¿¶¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤·¤¿ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÎÌîµåÀìÌçX¤¬¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÉé¤±¤ë¤¿¤á¤Î´ðËÜ¡×¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡×¡Ö¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤±¤·¤«¤é¤ó¡×¡Ö2021¡¢2022¡¢2023¤ÈÆ±¤¸¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Éíå¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
