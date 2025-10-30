城田優ら5人の子どもを育てた“バツ3”の美人シングルマザーが末っ子・リナさん（26）の摂食障害に苦しんだ過去を告白。「どんどん痩せていく。生理も止まった娘を助けたい」と当時を涙ながらに振り返った。

【映像】生理も止まり体重36kgだった時のリナさん

10月24日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#8が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは大沢あかね。

今回密着するのは俳優・城田優（39）ら5人を育てたパワフルな母・ペピーさん（69）。ペピーさんは50年前にスペインから来日。結婚・離婚を3度繰り返している。

城田の妹で5人きょうだいの末っ子・未来リナさん（26）はインフルエンサーやモデルとして活動中。パピーさんはリナさんの自宅に大量の食材を届けているという。

愛情たっぷりの行動だが、リナさんは「いつも揉めてる（笑）」と苦笑い。「母がよく家に食材を買ってくる」「寂しいんだと思う」と母に埋め尽くされた冷蔵庫を諦めた表情で眺めた。

実は16〜18歳まで摂食障害に苦しんでいたリナさん。世界のトップモデルに憧れるあまり「完璧にならないと愛されない」と思い込み、「お米はグラムを測ってから」「（外食の）スムージーは禁止」「外食の前日は断食」など、自分自身に1000個以上のルールを課していた。

リナさんの体重は一時36kgまで落ち、ペピーさんは「本当に辛かった」「5分経たないうちに戻ってくる。（体力が落ちて）歩けない」「思い出すだけで…」と目に涙を浮かべた。スタジオのMEGUMIも「自分の子がそうなるの辛いわ…」と険しい表情に。

ペピーさんは「（リナさんが）どんどん痩せていく。生理も止まった娘を助けたい」「何もできないのがすごく辛かった」と当時を振り返った。きょうだいから全面的サポートを受け、リナさんはスペインで療養。栄養療法なども取り入れ、次第に回復したという。それを聞いたゲストの大沢も「良かったね…きょうだい仲良くて」とコメントした。