楽天ブックスは、海洋堂から発売中の可動フィギュア「リボルテック トガヒミコ」を参考価格から10％オフの10,791円で販売している。

本商品は、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」より、他者の血を摂取することでその人物に姿を変える「変身」という“個性”を持つ敵（ヴィラン）のトガヒミコをフィギュア化したもの。

“個性”を戦闘に活かせるよう血液の採取に特化した注射器付きマスクと、多数のナイフを収納したホルスターの敵〈ヴィラン〉装備が再現されている。もちろん、装備を外した普段の制服姿にすることも可能だ。少女らしい柔らかみのあるプロポーションと全身可動を両立して、豊富な表情パーツとともに日常の彼女の無邪気な様子を楽しめる。全高は約130mm。

【付属品】

・オプションハンド × 8

・オプションフェイス × 5

・注射器チューブ × 3

・注射器ホルダー × 1

・ナイフホルダー付き太もも（ナイフパーツ）× 2

・血液保存タンクベルトパーツ × 1

・注射器（針あり）× 2

・ディスプレイスタンド × 1

※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会