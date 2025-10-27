この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ「頼む力がつく親のかかわり方」“お願いできない子ども”の本音と親の対応策を語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【要望を言えない子】人に頼る力を育てるための親の関わり方３選」で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、子どもが「やってほしいこと」を親に言い出せない場合のサポート法について語った。道山氏は、視聴者から寄せられた「駅までの送迎など、子どもがお願いを言わない場合どうすればよいか」との相談に、自身の経験や具体例を交えて丁寧に回答した。



道山氏は「お願いしてくれればいいのに、と親が思う場合、まず子どもがなぜ言いづらいのか、その背景を考えるべき」とアドバイス。その一因に「言いづらい雰囲気になっている可能性」を挙げ、「親が忙しそうに見せていたり、頼まれると怒ってしまったりすると、子どもは頼みにくくなる」と指摘した。保健室の先生が生徒に相談しやすいよう“暇そうに見せる”裏話を例にあげつつ、「お父さんお母さんも、子どもの前では意識して『暇そうな時間』や『機嫌よく接すること』を作ってみてほしい」と述べた。



また「それでも頼るのが苦手な子は、性格的なものもある。押し付けず、親が『送ってあげようか？』と優しく声をかけてみるのも方法」と親の寄り添いを推奨。「頼まれたときは、勇気を出して頼んでくれてありがとうと感謝の気持ちを伝えることが大切」と、親子間の信頼のつくり方にも触れた。



さらに、親自身が他人を頼る姿を見せることで、「無言のメッセージで“人に頼るのはいけないことだ”と伝わらないようにする配慮も必要」と解説。親子関係の良好化や“愛情バロメーター”の向上が、子どもの自信や他者信頼につながると語った。



最後に道山氏は「今回は、頼む力のつけ方や要望を言えない子をどうサポートするかを紹介しました。ぜひ参考にしてみてください」と動画を締めくくっている。