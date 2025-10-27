ウォルト・ディズニー・ジャパンは、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1 「エピソードオブハーツラビュル」を2025年10月29日(水)よりディズニープラスで独占配信！

配信スタートに先駆け、第1話『覚醒ストレンジャー！』のあらすじと先行カットが解禁となりました。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』

ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪役たち＞の魅力にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーション、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。

アニメーションの原案となるゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、『黒執事』を代表作とする漫画家・枢やなが原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを手がけ、作り込まれた世界観が大きな話題となっています。

2025年10月26日(日)には豪華ボイスキャスト登壇の「ワールドプレミア 開宴ティーパーティー！」が開催され、盛り上がりは加速する一方です。

そんな『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』第1話『覚醒ストレンジャー！』の先行カットが公開されました☆

高校生の円満雄剣は、いつものように部活動を終えて帰宅途中、

突如現れた黒い馬車に遭遇します。

気がつくと、彼は異世界＜ツイステッドワンダーランド＞へと召喚されていました。

学園長のディア・クロウリーから、魔法士養成学校「ナイトレイブンカレッジ」に新入生として招かれたことを説明されるが、魔法が使えない雄剣は、その説明に納得できず、すぐにその場を離れようとします。

しかしその瞬間、突如としてモンスター・グリムが現れ、事態は思わぬ方向へと動き出す――。

解禁された先行カットには、雄剣を異世界へと誘う黒い馬車や、真剣な表情で竹刀を握りしめる雄剣の姿が映し出されています。

彼の前に現れたモンスター・グリムの姿も！

青い炎の海を背に不敵な笑みを浮かべるグリムの狙いとは、一体何なのでしょうか。

また、新入生を迎える学園長ディア・クロウリーのほか、

式典服のフードを目深に被り入学式の様子を伺う「エース・トラッポラ」と「デュース・スペード」ら学園の生徒たちも登場。

さらに、怪訝な表情を浮かべる「リドル・ローズハート」のカットなど、物語の始まりを予感させるシーンが並んでいます。

「ツイステアニメ」公式 FUN サイト

URL: https://twst-animation.disney.co.jp

期間: 2025年10月24日より OPEN

公開後、早くも大きな話題を集めている「ツイステアニメ」公式 FUN (ファン) サイト。

作品情報はもちろん、SNSでの投稿数によってカウンターが上がっていく“薔薇(バラ) メーター”や“ハートの女王の法律クイズ”、毎話限定カットが更新される“未公開ギャラリー”など、ここだけでしか見ることができない限定コンテンツが目白押しです。

「ディズニーツイステッドワンダーランド」に初めて触れる方も、アニメーションの配信を待ち望んでいる方も、それぞれの楽しみが集まる仕掛けが満載の特設サイトをぜひチェックしてみてください！

ツイステアニメ 池袋ジャック！

期間: 2025年10月27日(月)〜11月2日(日)

場所: 池袋駅スマイル・ステーションビジョン (地下改札外 C-2エリア・1階改札外 B-1エリア)、JR東日本 池袋中央通路デジタルシートセット、東京メトロ 池袋プレミアムセット123、Mixa ビジョン + GiGO ビジョン池袋 (屋外ビジョン)、アニメイト池袋本店(南館側) 1F〜2F、4F〜5F

ポップカルチャーの発信地である池袋エリアを「ツイステアニメ」の交通広告がジャック！

池袋駅構内の6つの大型広告面には、シーズン1の主要7キャラクターのアートを掲出したサイネージや「ハートの女王の法律」を紹介するフラッグ、インスパイア元となったディズニー映画のヴィランズたちをあしらった柱面など多面的に作品の魅力を紹介する仕掛けが盛りだくさん。

さらに、アニメイト池袋本店には、アニメーション本編後のスペシャルショートアニメーション「ツイステみに劇場」の未公開のカットを含む展示エリアも登場します！

これらの交通広告の一部には、特設サイト「ツイステアニメ」 公式 FUN サイトと連動した仕掛けが施されており、リアルとデジタルを融合したインタラクティブな体験企画にもなっています。

※写真撮影の際は通行の妨げにならないようご留意下さい

※周辺施設や駅係員への問合わせはご遠慮下さい

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1 「エピソード オブ ハーツラビュル」作品概要

配信: ディズニープラスで2025年10月29日より独占配信

【ストーリー】

ディズニーヴィランズにインスパイアされたダークファンタジーアニメーション。

高校生の雄剣はある日、7つの寮を持つ名門魔法士養成学校・ナイトレイブンカレッジに迷い込む。

突然、異世界での生活が始まった雄剣は、学園で出会ったモンスターのグリムと共にハーツラビュル寮を訪れるが、そこでは“真紅の暴君”と恐れられる寮長リドルが＜ハートの女王＞のルールで寮生たちを支配していた。

なぜリドルは、ルールを徹底する暴君となったのか？

雄剣たちとの出会いをきっかけに、ルールに縛られた寮生たちの運命が動きだす。

【スタッフ】

総監督・シリーズ構成: 名取孝浩

監督: 片貝慎

メインライター: 加藤 陽一

キャラクターデザイン: 中野 花香・佐藤茜

サブキャラクターデザイン: つなきあき

色彩設計: 安部 なぎさ

美術監督: 松本 浩樹

3DCG ディレクター: 大矢 和也

撮影監督: サイトウタカオ

編集: 瀧川 三智

音響監督: 菅原 三穂

音楽: 尾澤 拓実

音楽制作: アニプレックス

オープニングテーマ: Night Ravens「Piece of my world」

エンディングテーマ: ハーツラビュル寮「Obedience」

アニメーション制作: ゆめ太カンパニー×グラフィニカ

【キャスト】

「リドル・ローズハート」: 花江 夏樹

「エース・トラッポラ」: 山下誠一郎

「デュース・スペード」: 小林 千晃

「トレイ・クローバー」: 鈴木 崚汰

「ケイト・ダイヤモンド」: 小林 竜之

「レオナ・キングスカラー」: 梅原裕一郎

「ジャック・ハウル」: 坂泰斗

「ラギー・ブッチ」: 市川蒼

「アズール・アーシェングロット」: 田丸篤志

「ジェイド・リーチ」: 駒田航

「フロイド・リーチ」: 岡本信彦

「カリム・アルアジーム」: 古田 一紀

「ジャミル・バイパー」: 二葉要

「ヴィル・シェーンハイト」: 相葉裕樹

「エペル・フェルミエ」: 土屋神葉

「ルーク・ハント」: 糸川耀士郎

「イデア・シュラウド」: 内山昂輝

「オルト・シュラウド」: 蒼井翔太

「マレウス・ドラコニア」: 加藤 和樹

「リリア・ヴァンルージュ」: 緑川光

「シルバー」: 島崎信長

「セベク・ジグボルト」: 石谷春貴

円満雄剣: 阿座上洋平

グリム: 杉山紀彰

ディア・クロウリー: 宮本充

デイヴィス・クルーウェル: 伊東健人

モーゼズ・トレイン: 小山力也

アシュトン・バルガス: 竹内良太

サム: 木村昴

闇の鏡: 堀内賢雄

チェーニャ: 濱健人

コミカライズをベースとした、シーズン1 「エピソード オブ ハーツラビュル」の配信に加え、シーズン2「エピソード オブ サバナクロー」、シーズン3「エピソード オブ オクタヴィネル」の製作も決定。

まもなく始まるシーズン1を、ぜひお見逃しなく！

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』第1話『覚醒ストレンジャー！』のあらすじと先行カットの紹介でした。

