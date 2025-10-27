この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【初入閣】小野田紀美経済安全保障担当大臣について私の意見を話します【外国人政策担当】」と題した動画を公開。かねてより注目していたという小野田紀美氏の初入閣を「すごく優秀な方」「本当に嬉しい」と絶賛し、その資質と新ポストへの期待を語った。



高須氏は動画冒頭で、小野田氏が経済安全保障担当大臣と外国人政策担当を兼務することについて「最適」な人事だと評価。「芯がしっかりした人」「筋が通っていて、ブレない」と、その実直な人柄を高く評価した。高須氏は、小野田氏を「純粋に心から日本国を良くしたいと思っている」本物の政治家だとし、利権や忖度で動く政治屋とは一線を画すと自身の見解を示している。



経済安全保障の重要性については、サイバー攻撃や重要技術の流出、外国資本による土地買収などの問題を挙げ、国益を守るためには小野田氏のような「芯がしっかりしていて、日本国を本当に守るという信念を持ってる人」が不可欠であると力説。また、外国人政策担当としても、不法滞在や犯罪に対しては厳しく取り締まる姿勢は「排外主義ではない」と断言。自身のルーツから理不尽な差別も経験しているため、その両面を理解できる人物だと分析した。



高須氏は、小野田氏が今後メディアから批判される可能性にも言及。しかし、その精神的な強さの源泉は、幼少期のいじめなどの苦労を乗り越えてきた経験にあると指摘する。最後に「本当に素晴らしい方」と改めて称賛し、今後の活躍に大きな期待を寄せて動画を締めくくった。