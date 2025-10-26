この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が喝破！融資の"大阪ルール"と狙い目『【大阪万博が終了】今こそ大阪の不動産投資を激推し！これから儲かる"エリア"を徹底解説！』

動画タイトル『【大阪万博が終了】今こそ大阪の不動産投資を激推し！これから儲かる“エリア”を徹底解説！』にて、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏がソロで登場。大阪特有の融資事情、狙うべきエリアの目線、初心者が踏みがちな地雷の見分け方までを一気に語った内容だ。



冒頭、木村氏は「他県では容積率オーバーはやめておけと言う。売却時に金融機関が限られるからだ。だが大阪は融資が付くから売れてしまう」と切り込む。容積率オーバーや再建築不可の扱いが地域で異なる現実を踏まえ、「大阪では検討対象にしてもよい」という柔軟な判断軸を提示している。



2025年秋の大阪を「熱い」と断じる根拠は明快である。大阪駅周辺の継続的な再開発と大資本の流入、東京より割安な価格水準ゆえの利回り確保のしやすさが挙げられる。日本第2の都市で賃貸需要は厚い。価格が相対的に低い分、一定以上の利回りを狙えるため、投資妙味が濃いエリアだと位置付けた。



エリア解説は具体的だが、結論はシンプルである。まず大阪市東部――都島区・城東区・鶴見区・東成区・旭区などは利回り8～10%で、さらに外縁に広げると9～12%が見えるゾーンもある。ファミリー需要が強く、インカム狙いの堅い運用がしやすい。一方、西成区は表面利回りが出やすいが、入居層や金融機関の見方を理解していないと運用が破綻しかねない。住之江区・住吉区は湾岸・安定型の色合いが強く、過度な高利回りは出にくいが運用は読みやすい。北区（大阪駅周辺）は安定だが利回りは薄い。福島区も同様に堅い。此花区は収益重視の候補として検討に値する。高利回りの陰には理由がある――この原則を前提に読み解けというわけだ。



大阪市に固執しない視点も重要だと木村氏は強調する。大阪府全体、さらには関西圏まで広げれば選択肢は一気に増える。東大阪市、泉州エリア、藤井寺など、ファミリー向けの戸建・アパートで利回りを取りにいく戦略は現実的だ。高槻市・茨木市のような利便性の高い街は賃貸は強いが安い玉は出にくい。利便性と利回りのトレードオフを冷静に見極めるべきだと指摘する。



融資の「大阪流」も外せない論点だ。関西の一部金融機関は資産性より収益性を重視する傾向があり、利回りが確保できれば融資が付くケースがある。初回は厳格でも一度取引が走れば融資枠が一気に広がることもある。ただし、収益重視の物件に偏ると決算バランスが歪む。金融機関ごとの癖を把握し、保有ポートフォリオのバランスを整えるのが投資家の腕だという立ち回りを示した。



実務の注意点も具体的である。駅前で不自然に高い表面利回りは特殊用途（風俗ビル等）に起因する場合がある。エリアの地合い・用途・容積率・再建築の可否を先に押さえるのが先決だ。堺市で極端に高利回りの老朽物件に手を出して難儀した自身の経験も引き合いに、相場から逸脱した過度に好条件な案件は、現地確認と修繕前提の積算で冷静に評価すべきだと断じる。



地元でも見落としがちな融資の癖と区ごとの線引き、そして「市内にこだわらない」という逆張りの視点は、動画内で地図を使って噛み砕かれている。具体的な区別の利回り感や、金融機関が評価する着眼点、避けるべき事例の判断基準は本編でより整理されている。本編は、関西圏での不動産投資戦略を再設計したい投資家にとっても有用な指針となるはずだ。