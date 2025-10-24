城田優（39）が「いわゆる複雑な家庭」で育ったと告白。母親が3度の結婚・離婚を繰り返し、5人きょうだいは父親がバラバラで名字も違うと明かした。

【映像】城田優の母・ペピーさんと美男美女の5人きょうだい

10月24日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#8が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは大沢あかね。

今回密着するのは俳優・城田優（39）ら5人を育てたパワフルな母・ペピーさん（69）。ペピーさんは50年前にスペインから来日。結婚・離婚を3度繰り返している。城田は「いわゆる複雑な家庭」「子どもたちも（父親が）バラバラ」、城田の妹・未来リナ（26）さんも「父親はみんな違うんです。3人いる」と語った。

ペピーさんは19歳で日本人男性と結婚し来日。長男・長女を出産したが、9年で離婚した。29歳で出会った2番目の夫との結婚生活は11年続き、次男、三男の城田はこの夫との間に生まれた。そして40歳の時の時に28歳の男性と3度目の結婚。次女・リナさんを出産した。