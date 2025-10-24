お笑い芸人・ショウガールズの山咲まりな（37歳）が、デビュー当時に有名人との間で経験した「都合のいい関係」について赤裸々に語った。

【映像】「都合のいい女をしていた時期がありました」グラドル時代の写真

10月23日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、街頭インタビューで山咲の過去の恋愛エピソードが紹介された。「ドSモデルにミーハー心で会いに行ったHカップ」というタイトルで、自身が陥った「沼」を振り返った。

「沼っちゃったなっていうのが、デビューしたての頃、当時アメブロにメッセージが届いて、（相手は）今はタレントとしてちょこちょこ出てる人なんですけど、『ちょっと会わない？』みたいな言われて、会いに行ったら本物で」と、有名人からアプローチされた当時の状況を説明。

「『本物だ！』っていうミーハー心も働いて、そこから呼ばれたら会いに行くみたいな都合のいい女をしていた時期がありました」と、自分自身が陥った立場を冷静に分析した。

相手がなぜ山咲にアプローチしてきたのかについては、「私もその時にグラビアのお仕事もし始めて、DVDを出したりとかもしてたので、（それを見て）興味を持たれたのかな」と推測。

交際の実態については「基本的には外では会いたがらなかったので、買い物とかも一緒に行ったりとかもなかった」と明かし、あくまでプライベートな関係だったことを示唆した。

「次いつ会えるっていう連絡とかももらってたりとかすると、その日に向けてコンディションを整えてたりしました」と、心の準備をしていた当時の心境も告白。さらに「あと、私が当時出してたグラビアのDVDを一緒に見たり。それで多分気持ち高めてみたいのがあったのかもなっていう感じ」と、相手の趣向についても触れた。

相手の性格については「ドSだったような気がします。ちょっと上から来るような感じ」と表現。この関係は「半年ぐらいで、この関係は良くないなって気づいて、自分から連絡取らなくした」と、自ら終止符を打ったことを明かした。

「完全に背伸びして無理して会いに行ってました」と振り返る山咲の告白に、スタジオのぺえは「楽しそうじゃない。やってみたいわ。1回ぐらい」と興味を示しつつも、「疲れちゃったのかな」と共感を示した。