４日、中国側の教員と交流するトンルン氏（手前右）。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京6月4日】中国を国賓として訪問しているラオスのトンルン人民革命党中央委員会書記長・国家主席は4日午後、中国共産党中央党校（国家行政学院）を訪れた。トンルン氏は2000年、同校で1カ月にわたり交流・研修に参加した。