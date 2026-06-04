2026年6月2日、中国のポータルサイト・捜狐にこのほど、ジブリ作品を日本の配信サービスで視聴できない問題が再び話題になっているとする記事が掲載された。記事はまず、「ジブリ作品を日本の配信サービスで視聴できない問題が再び話題になっている。日本テレビの福田博之社長は定例記者会見で『ジブリ作品は国内ではこれまで配信サービスで提供されておらず、視聴手段が限られている。今後、Huluなどの配信プラットフォームで配信