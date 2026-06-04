この夫婦、大丈夫？【漫画】本編を読むいかにもヤンキーという風体の毒山(ぶすやま)ゴンと、ママ友であるユイの家庭を描いた、横山了一さんの漫画『どちらかの家庭が崩壊する漫画』が注目を集めている。二つの家族の対比から、夫婦のあり方について作者の横山さんに話を聞いた。■詐欺師相手に大暴れするヤンキー夫「どちらかの家庭が崩壊する漫画」01「どちらかの家庭が崩壊する漫画」02「と