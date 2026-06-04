イランの最高指導者、モジタバ・ハメネイ師が4日、「アメリカはイランとの対決で敗北した」などとする声明を発表しました。声明でモジタバ師は「アメリカはイランとの対決で敗北をした」とした上で「大きな屈辱を味わっている」と指摘しました。その上で、アメリカが「イランの意思決定に混乱を生じさせようとしている」として、戦闘終結に向けた協議が続く中、イラン国内の分断を狙ってきているとしています。モジタバ師はまた、