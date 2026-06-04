韓国発のジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka（ラカ）」から、人気美容メディア「shabon」との特別コラボレーションによる限定カラーが登場します。2026年7月6日（月）よりドン・キホーテ限定で発売される「マキシグレイヤーティント #625 チュチュロゼ」は、今注目の“バレエコア”をテーマにした上品で可憐なミュートローズカラー。甘さだけではない洗練さ