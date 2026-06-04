ラ・リーガに所属するレアル・マドリードの会長選挙が近づいている。7日に実施が予定されており、候補者は再選を目指すフロレンティーノ・ぺレス氏と37歳と若い実業家のエンリケ・リケルメ氏。両者ともに会長になった際の公約として監督や選手の獲得を明言している。リケルメ氏はスペイン代表のロドリに続いて、ノルウェー代表のアーリング・ハーランドを獲得すると宣言した。『MARCA』がその様子を伝えている。「もしこの2人の獲