この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて、気象予報士の松浦悠真氏が「【１ヶ月予報】全国高温 太平洋側は多雨予想」と題して、10月23日に発表された最新の1ヶ月予報について詳細に解説した。松浦氏は冒頭で「この先、全国で高温となる予想です。かなりの高温となる時期も出てきそうです」と述べ、全国的に気温が高い日が続き、特に南の地域ではその傾向が強まることを強調した。



今回の予報では、沖縄・奄美地方において80%、西日本から東北地方が60%、北海道も50%の高温確率となっており、松浦氏は「全国的に気温は高い予想となっているんですね」とコメント。さらに、「10月30日頃から北日本ではかなりの高温、関東・甲信では11月1日頃からのかなりの高温の予想が出ております」と述べ、高温が続く時期を具体的に示した。



また、『平年比で多雨となる地域』についても松浦氏は解説。「北日本から西日本の太平洋側の地域を中心としたところで平年並みか多い予想となっています」とし、特に沖縄地方では「長雨、そして大雨、こういったところに注意が必要な11月になってくる可能性が高いのではないかな」と注意を呼びかけた。



今回の高温・多雨傾向の背景として、ラニーニャ現象や負のインド洋ダイポールモード現象が影響しており、「偏西風が日本付近では北に蛇行しやすい」「特に温かい空気、そして湿った空気が流れ込みやすい状況が作られます」と指摘。海面気圧の配置にも触れ、「日本の東西で気圧が高いですから、日本付近は気圧の谷に入りやすい。低気圧や前線の影響を受けやすい時期」と分析した。



この影響で季節外れの大雨や紅葉の進みの遅れも懸念されるが、「それなりにちゃんと雨が降るということでね、植物にとっては雨はめぐみの雨にはなってきますので、色づきに関してはそこまで大きな影響はないのではないかな」と見解を示した。



動画の締めでは、「1ヶ月全体の傾向を知ることで、これから先の週間予報の傾向も予測しやすくなります。ぜひ長期予報も参考にしていただきたい」と視聴者に呼びかけ、メンバーシップ限定のより詳しい予報動画やマニアックな天気情報の活用を勧めていた。