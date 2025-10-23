◇欧州チャンピオンズリーグ1次リーグ第3戦 Eフランクフルト1―5リバプール（2025年10月22日 ドイツ・フランクフルト）

アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）のMF堂安律がホームでリバプール（イングランド）戦で先制点に絡んだ。

前半26分に自陣でパスを受け、味方に短くつないだカウンターからDFクリステンセンが先制点。公式戦4連敗の相手からリードを奪った。しかし、ここから猛反撃を受けたチームは前半だけで3失点。堂安が後半19分に退いた後にも2点を失って1―5で大敗した。

3季ぶりの出場となった欧州CLではくしくも開幕から3試合連続でスコアは5―1となったEフランクフルト。勝ったのはガラタサライ（トルコ）との第1戦のみで、アトレチコ・マドリード（スペイン）との第2戦に続いて5点を失う屈辱の展開となった。第1節は首位発進したが、第2節で15位まで順位を落とし、今節の連敗で22位となった。

リバプールのMF遠藤航はベンチ入りしたが、出場機会はなかった。2勝1敗としたリバプールは前節17位から10位に順位を上げた。