フライブルクに所属する日本代表MF堂安律のフランクフルト移籍が決定的になったようだ。現地８月６日、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者が、自身のXで「アイントラハト・フランクフルトがフライブルクからドウアンを獲得することで合意した！ 独占情報：移籍金2100万ユーロ（約35億円）に加え、100万ユーロのオプションで契約が成立した。これは最近の日本代表では史上３番目の高額移籍だ」と投稿した。これ