キリンビールが松重豊に“おわび”！？ 下戸役を演じ続けて13年の俳優へ「お手紙動画」を贈った意外すぎるワケ＜PR＞
「松重さん、すみません。
もっと早く声をかけるべきでした。」
秋も深まったある夜、Xのタイムライン上にこんな動画が流れてきました。
投稿したのは飲料メーカーのキリンビール公式Xアカウント 。どうやら俳優・松重豊さんに宛てたメッセージのようです。
一体どういうことなのでしょうか…？
動画を再生してみると、ドラマ『孤独のグルメ』の主人公・井之頭五郎の姿と、下戸にまつわるセリフが次々と映し出されます。
「酒は飲めずとも、酒のツマミは好きな俺。」
「下戸よ。尻込みするなかれ。」
「こんなの出されたら、下戸でも常連になるぞ。」
「長居は無用。それが下戸の兵法。」
井之頭五郎といえば、訪れた街でふらっとお店に立ち寄り、どんな料理にも真剣に向き合いながら「酒は飲めない」と貫いてきたキャラクター。
2012年からテレビ東京系列で始まった実写ドラマでは松重豊さんが五郎を演じ、2025年には松重さん自身が監督を務めた劇場版も公開されました。
そんな下戸役13年の松重さんに対して、「すみません。」「もっと早く声をかけるべきでした。」とキリンがおわび。
最後は「松重さん、ラガーゼロをこれからもよろしくお願いします。」という、キリンビール社員一同のメッセージで締めくくられています。
突然キリンが松重さんに『すみません』って、どういうことだろう？と戸惑いながら再生した動画ですが、最後まで観て納得。
井之頭五郎という下戸の役を演じ続けてきた松重さんにキリンが敬意を示しつつ、新発売のノンアルコール・ビールテイスト飲料「ラガーゼロ」の宣伝起用に際しての思いを伝える──そんな内容でした。
公式ブランドサイトで、松重さんは次のようにコメントしています。
実は松重さん自身も、7〜8年前からお酒をやめてノンアル派に転向しているといいます。
「餃子にノンアルが合うって、もう公言していい」「焼き鳥屋ではノンアルを頼みにくい空気もある。堂々とノンアルを注文できる時代になってほしい」と熱弁するほどノンアルへの思いも強く、まさに今回の起用は“満を持して”といえるものでしょう。
さらに新発売の「ラガーゼロ」については「かつて好んで飲んでいたビールを思い出させる味わい」「餃子のあとを追いかける飲み物としてピッタリ合います」と絶賛。
長年ビール党だった本人が太鼓判を押すのだから、説得力があります。
松重さんも絶賛するキリンの新商品「ラガーゼロ」。一体どんなノンアルコール・ビールテイスト飲料なのか、気になってきた方も多いのでは。
9月30日に発売されたラガーゼロは、ラガータイプのビールからアルコールを抜く、本格醸造ノンアルコール。発売から約1カ月で、すでに1,000万本も売れているという人気ぶりです。※
※25年9月から25年10月までの出荷本数（350ml缶換算）による
長年ビールに向き合ってきたキリンの技術力を集結し、「仕方なく飲むノンアル」ではなく「積極的に選びたくなる一杯」を目指したそう。
またブランドサイトによると、本場ドイツから取り寄せた脱アルコール設備を導入し、ラガータイプのビールをつくってからアルコールを抜くラガービールテイスト製法を採用。
「飲みごたえがありながら、飲みやすく飲み飽きないおいしさ」を実現したといいます。
こうして誕生したラガーゼロは、まさに“本格派のノンアル”と呼ぶにふさわしい一杯といえそうです。
肉汁したたる焼き肉に揚げたての牡蠣フライ、シビれる辛さの汁なし担々麺。
「五郎さんが食べてきたあの料理にラガーゼロを合わせたら…」と考えるだけで、思わず喉が鳴ってしまいます。
しかも今なら、「ラガーゼロ」350ml缶2本＆『孤独のグルメ』井之頭五郎の名言が入った“下戸ジョッキ”が300名に当たるプレゼントキャンペーンも実施中とのこと。
キャンペーンに参加しつつ、“五郎さん気分”でラガーゼロを味わってみてはいかがでしょうか。
――「キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ」についてもっと詳しく
