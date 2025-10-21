気軽に羽織れる。信頼の製法で仕立てた【チャンピオン】スナップスウェットがAmazonに登場中‼
洗うほどにタフに、着るほどに味わい深く。【チャンピオン】のスナップスウェットがAmazonに登場中‼
チャンピオンのスウェットは、縦縮みを防ぐ横使いの生地と、横方向の動きに対応する両脇のアクションリブを採用したアイテムだ。
1938年と1954年に製法特許を取得し、ミリタリーやアスリートからの信頼を得て、キャンパスカジュアルの定番へと進化した。
11.5オンスの裏起毛素材「Terry Fleece」を採用している。
洗うほどにタフになり、着こむほどに風合いが増す一着として、世界中のファンに愛され続けている。
