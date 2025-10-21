『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に、“ヘルズキッチンの悪魔”デアデビルも登場するのではないか？ファンの憶測に、デアデビル役チャーリー・コックスが残念な事実を知らせている。

『スパイダーマン』シリーズ第4弾となる『ブランド・ニュー・デイ』では物語の主な舞台をニューヨークに移し、ストリートレベルの戦いを描くとされる最新作。ドラマ「デアデビル」シリーズと同じ舞台となる上、同シリーズからパニッシャー／フランク・キャッスル（ジョン・バーンサル）も参戦する。

とあれば、デアデビル／マット・マードックが姿を見せてもおかしくないはずだ。マットとピーター・パーカーは、前作『スパイダーマン／ノー・ウェイ・ホーム』で短いながらも共演している。

デアデビル登場の憶測がネットで囁かれるようになると、コックスは米にて「僕は何も読んでいないので、どういうことかわかりません」とこメント。「きっと、みなさん僕が『スパイダーマン』に出ていると考えているんでしょうね。だって、僕もロンドンで何かを撮影していたから。でも、違うんです。僕は『スパイダーマン』には登場しません」ときっぱり否定した。「今はDD（デアデビル）に集中していますから」。

ドラマシリーズ側のプロデューサーであるブラッド・ウィンダーバウムは、映画『スパイダーマン』のチームとし、「同じユニバースを共有する」ことを意識して製作に励んでいるという。「全て繋がっていて、影響も感じられますが、それでも異なるストーリーを語ることはできるのです」。

ただし現在のところ、クロスオーバー要素として公式になっているのはパニッシャー登場のみ。キングピン役ヴィンセント・ドノフリオも映画への登場可能性を一貫して否定していることから、今はこれ以上あれこれ望まない方が良さそうだ。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は2026年3月に配信予定（シーズン1独占配信中）で、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日にUS公開だ。

