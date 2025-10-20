Tバックルーレットで運試し⁉銀シャリの運勢は？：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜1時50分）10月18日（土）放送は、「銀シャリの懐刀オーディション」。4人のグラドルが銀シャリ（鰻和弘、橋本直）のパートナーになるべく衝撃の特技でアピール！
テレビスターにとっては“懐刀”となる女性タレントが欠かせない！先日の「さや香の懐刀オーディション」では、4人のグラビアアイドルが強烈なインパクトを残したのだが、さや香から「手に負えない」と拒絶されてしまう。しかし、さや香との相性が悪かっただけで、もしかしたら他の芸人とならハマるかも！？
ということで、今回は同メンバーで、まだ発掘されていない「ここから一緒に売れていく」パートナーが欲しいという銀シャリの懐刀オーディションを開催！
まずは、“懐刀”候補のグラドル4人が衝撃の特技を披露！
（※さや香のオーディション放送前の収録のため、銀シャリの2人は初見）
ふわふわHカップ“池田ゆうな”の特技は「伝統芸能×誇張モノマネ」。モノマネ自体ではなくネタ終わりの「すくすくすー」という言葉が引っ掛かった橋本は、「謎のジングル」とツッコミを。
橋本は「結構ツッコミやすい」と、隙がある特技を高評価。
死ぬこと以外NGなし“のののん”の特技「悲しい実話をポップに紹介」。“アキラ100％とはっぱ隊をオマージュした”という裸芸を披露するが…
ネタが始まると、のののんが豹変！
あまりの衝撃に「目見られへん…」と目をそらす橋本。未知の体験だったようで、「見たことない…4DXみたいな」とたとえる。
アルツハイマーの研究を行う薬学部の大学院生“新田ゆう”の特技は「ちょっとえっちなギャグ」。元素記号の覚え方「水平リーベ僕の船」の続きを披露するが、体を使った下ネタに。すかさず橋本は知的＆下ネタのツッコミを。
新田は性欲が強く「1日6回できる人を求めてるんです」と明かすと、橋本は「お相撲さんの食事じゃないですか」とツッコミを。相性良し！
さらに新田は、前回も衝撃だった手遊び「グーチョキパーで何作ろう」で爆弾発言。「ダメ！やったらアカン！松本明子さん以来聞いた」と橋本のツッコミが冴え渡る。
ゆるふわTバック隊長“まいてぃ”の特技は「Tバックティッシュ占い」。鰻は“鰻を食べていい”か“鰻を食べちゃダメ”を、橋本は、今後は“テレビ中心”か“舞台中心”の占って占ってもらうことに。
意外なティッシュの使い方と、なぜか震え出すまいてぃの声に、最初はいぶかしがっていた銀シャリだったが、占いの結果の出方に爆笑！しかも、橋本の占いは、本人の深層心理をあぶりだすような、まさかの結果に！
さらに、新特技「Tバック運試し」も披露し、こちらもまさかの結果に！？
候補者4人は、銀シャリとのフリーセッションで最終アピール！のののんは、銀シャリと3人でトーク番組のMCに挑戦。「なんでだろう？」を活かせるか！？新田の放送事故級の手遊びギャグを3人でやってみるが…番組打ち切りの危機！？しかし、鰻とは意外に相性が良く…！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
