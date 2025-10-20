富士通レディース最終日

国内女子ゴルフツアー・富士通レディース最終日が19日、千葉・東急セブンハンドレッドC（6697ヤード、パー72）で開催された。首位で出た木村彩子（コンフェックス）は6バーディー、2ボギーの68で回って通算12アンダーとし、2022年6月以来のツアー通算2勝目を挙げた。車好きで知られる木村は、初優勝の際は「ご褒美」で宣言通りにBMWを購入。だが、半年で売却して「大赤字」になったエピソードを明かした。

優勝会見なのに、木村が「めっちゃ、怒られたんですよ〜」と明かした。賞金1800万円の使い道を問われた時だった。

「車は母に『3勝するまで次、買っちゃダメ』って言われてるんです。なので、使い道は考えてなくて（笑）」

3年4か月前、木村は高額賞金大会のアース・モンダミンカップで初優勝を飾り、5400万円を獲得。「BMWのM8が欲しいんです。新車だと2700万円です」と言い、実際にBMWを購入していた。だが、自身でも想定外のことが起きていた。

「キャディーバッグもそんなに乗らないし、『職業的にこの車は私に向いてないな』と思って半年ぐらいで売ったんですよ。めっちゃ、赤字でしたね。それがあって、お母さんにめっちゃ怒られました（笑）」

その上で「3勝目を飾ったら」と問われると、車好きトークを繰り広げた。

「SUV系が好きで、ランボルギーニのウルスとかいいですね。SUVで今持ってるマセラティと被っちゃうんですけど、やっぱり、大きくて派手な車が好きなんです。あと、めちゃ高いんですけど、フェラーリのSUVもかっこいいなと思ってます」

155センチ、50キロ。アスリートとしては恵まれた体格ではないが、スキルアップを重ねて、プロ11年で3億1677万0441円の賞金を獲得してきた。11月2日には30歳になる木村は、新車購入が解禁される「3勝目」を目指し、さらに努力を続ける決意だ。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）