»ºÌý¹ñ¤Ê¤Î¤Ë¥¬¥½¥ê¥óÆñÌ±¤¬µÞÁý¡Ä¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÂç¸í»»Ž¢Åß¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥í¥·¥¢¿ÍŽ£¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â
¢£¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¡×¥í¥·¥¢¤Î¿¼¹ï¤Ê¥¬¥½¥ê¥óÉÔÂ
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌý»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤¬¡¢8·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÑBBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î¤À¤±¤Ç14¥«½ê¡¢9·î¤â8¥«½ê¤ÎÀ½Ìý½ê¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯1·î°Ê¹ß¤ÎÄÌ»»¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ëÂçµ¬ÌÏÀ½Ìý½ê38¥«½ê¤Î¤¦¤Á21¥«½ê¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶·â¤ËÀ®¸ù¤·¤¿²ó¿ô¤Ï2024Ç¯Á´ÂÎ¤ò¤¹¤Ç¤Ë48¡ó¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥½¥ê¥óÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥·¥¢³ÆÃÏ¤Ç»ÔÌ±À¸³è¤ËÂÇ·â¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ËÅìÉô¤ÎÅÔ»Ô¥À¥ê¥Í¥´¥ë¥¹¥¯¤Ç¤Ï¡¢µëÌýÂÔ¤Á¤ÎÄ¹¤¤¼ÖÎó¤¬È¯À¸¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö²¿»þ´Ö¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼Ö¤ËµëÌý¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£
BBC¤Ï¶ËÅìÃÏ°è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¾Éô¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤«¤é¥â¥¹¥¯¥ï¤Ë»ê¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢µëÌý½ê¤ËÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥í¥·¥¢ÀêÎÎ²¼¤Î¥¯¥ê¥ß¥¢¤Ç¤ÏÅö¶É¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÇÛµëÀ©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÆÈÎ©·ÏµëÌý½ê¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Ç³ÎÁ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÅ¹¤òÊÄ¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¸ì¤ë¡£
±Ñ¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ»æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç1²ó¤Ë¤Ä¤10¡Á20L¤ÎµëÌýÀ©¸Â¤¬È¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¡£°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï54¡Á70¡ó¾å¾º
²Á³Ê¤Î¹âÆ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤ÇºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëA-95¥¬¥½¥ê¥ó¡Ê¥ª¥¯¥¿¥ó²Á95¡Ë¤Î²·Çä²Á³Ê¤ÏÀè½µ¡¢1¥È¥óÅö¤¿¤êÌó8Ëü2300¥ë¡¼¥Ö¥ë¡ÊÌó14Ëü7000±ß¡Ë¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£1·î¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó54¡ó¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¥â¥¹¥¯¥ï¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯Çã¤¤¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤ÎµëÌý½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ·È¹Ô´Ì¤Ø¤ÎµëÌý¤¬¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢³ä°Â¤Ê¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¼°¤ÎµëÌý¥«¡¼¥É¤Ï»ÈÍÑ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÊÆ¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹»ï¤Ï¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç1¥¬¥í¥ó´¹»»¤Ç4.52¥É¥ë¡Ê1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤êÌó176±ß¤ËÁêÅö¡Ë¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»ºÌý¹ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÊÂ¤ß¤Î²Á³ÊÀßÄê¤À¡£9·î½é½Ü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤¬1¥¬¥í¥óÅö¤¿¤ê2.66¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½70¡ó¤Î¹âÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¥â¥¹¥¯¥ï¤«¤éÅì¤Ø440¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¥Ë¥¸¥Ë¡¦¥Î¥ô¥´¥í¥ÉÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ç³ÎÁÉÔÂ¤Î¤¿¤á¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÁ÷·Þ¤ò¹Ô¤¨¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÃÏ°èÅö¶É¤Ï¡¢º®Íð¤Ê¤Éµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£1¥«·îÀÐÌý¤òÀºÀ½¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¼¡¡¹¤ÈÁÀ¤ï¤ì¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÀ½Ìý½ê
¤³¤¦¤·¤¿º®Íð¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ï8·î°Ê¹ß¡¢¿¯¹¶¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢ÀÐÌý»ÜÀß¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤òËÜ³Ê²½¡£¥É¥í¡¼¥ó¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÎ¦Éô¤È¤¤¤¨¤É¹¶·â¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÂç¤¤ÊÂ»³²¤òÀ¸¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ¶¤«¤é1100¥¥í¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤âÎ¥¤ì¤¿¼«¼£¹ñ²È¡¦¥Ð¥·¥³¥ë¥È¥¹¥¿¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥¬¥¹¥×¥í¥à¡¦¥Í¥Õ¥Æ¥Ò¥à¡¦¥µ¥é¥ô¥¡¥ÈÀ½Ìý½ê¤À¡£9·î²¼½Ü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°ÂÄ£¡ÊSBU¡Ë¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë2ÅÙ¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£BBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÜÀß¤«¤é±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ëÍÍ»Ò¤¬±ÒÀ±²èÁü¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥·¥¢³ÆÃÏ¤Ç¹¶·â¤¬Â³¤¯¡£¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ô¥©¥ë¥´¥°¥é¡¼¥É¶á¹Ù¤ÎÀ½Ìý½ê¤Ïº£Ç¯¤¹¤Ç¤Ë6²ó¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢8·î¤Î¹¶·â¤Ç1¥«·î´Ö¤ÎÁà¶ÈÄä»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥â¥¹¥¯¥ï¶á¹Ù¡¢ÆüÎÌ34Ëü¥Ð¥ì¥ë¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ë½ÅÍ×»ÜÀß¤Î¥ê¥ã¥¶¥ó¹©¾ì¤â¡¢1·î°Ê¹ß5²ó¤Î¹¶·â¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÌý»ÜÀß¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¥í¥·¥¢Åö¶É¤ÏÈï³²¤Î¼ÂÂÖ¤òÇ§¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹»ï¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃÏÊýÅö¶É¼Ô¤ÏÇ³ÎÁÉÔÂ¤ò¡ÖÀ½Ìý½ê¤Ç¤Î10Æü´Ö¤ÎÄê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î¤¿¤á¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÈôÍè¤¹¤ë¹¶·âÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¶õ·³¤¬·âÄÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¡£»ÜÀß¤Ë¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ëÈï³²¤Ï¡¢¡Ö·âÄÆ¤µ¤ì¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÇËÊÒ¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¶ì¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀÐÌý»ÜÀß¤ò¹¶·â¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÍýÍ³
À½Ìý½ê¹¶·â¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥©¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï9·î¤Î±éÀâ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌý»º¶È¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ò¸ò¾Ä¤Î¾ì¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥«¥®¤À¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÍ¢½Ð¼ýÆþ¤òÃÇ¤Á¡¢¹ñÆâ¤ËÉÔËþ¤ò¹¤²¡¢Æ±¹ñ¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤òÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃå¤«¤»¤ëÀïÎ¬¤À¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Î»î¤ß¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¹¶·â¤Î·ë²Ì¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌýÀºÀ½Ç½ÎÏ¤¬5Ê¬¤Î1¶á¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢¼çÍ×¹Á¤«¤é¤ÎÍ¢½Ð¤â¸º¾¯¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢·ÐºÑ¤Ø¤ÎÂÇ·â¤À¤±¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢²¼¤Ç¸µ¥í¥·¥¢Éû¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏË´Ì¿Ãæ¤ÎÌîÅÞÀ¯¼£²È¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥ß¥í¥Õ»á¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹¶·â¤¬2¤Ä¤Î°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
±ÑBBC¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¥ß¥í¥Õ»á¤Ï¡¢Ì±´Ö¤Ø¤Î¶¡µë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Âçµ¬ÌÏÀ½Ìý½ê¤òÁÀ¤¦¤Û¤«¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÀï¤¦ÉôÂâ¤ËÇ³ÎÁ¤òÁ÷¤ë¹ñ¶¶á¤¯¤ÎÀ½Ìý½ê¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£»ÔÃæ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¸Ï³é¤µ¤»¤ë°Ê³°¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Î¸òÀïÇ½ÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦2¤ÄÌÜ¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Í¢Á÷¤¬¥Þ¥Ò¤¹¤ì¤Ð±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤
Ç³ÎÁ´íµ¡¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³ÆÃÏ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Çº®Íð¤òÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áá¡¹¤Ë¥í¥·¥¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤¬¹¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥â¥¹¥¯¥ï¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÀ²È¤ÏÇÀ¶Èµ¡³£¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Í¢Á÷¤òÃ´¤¦¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤¿¤Á¤âÇÑ¶È¤Î´íµ¡¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éý¹¤¤»º¶È¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤Ï8·î¤«¤é¤Î¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤Ë¤è¤ëÀ©ºÛ¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¥í¥·¥¢¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤Ï¡¢À½Ìý½ê¤ÎÇ½ÎÏ¤Î°ìÉô¤òºï¤°¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢À©ºÛ¤Ç¥í¥·¥¢¤ÏÀ¾Â¦¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¤Íý¤ËÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½¤Éüºî¶È¤Î¥×¥í¥»¥¹¤âÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ü¥ê¥¹¡¦¥¢¥í¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó»á¤ÏÆ±»æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹¶·â¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤«¤ÄÏ¢·È¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£ÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë¤¿¤á¡¢À½Ìý½ê¤ÏÁ°¤Î¹¶·â¤ÎÈï³²¤òÄ¾¤¹´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ»½ÑÄó¶¡µñ¤Þ¤ì80¡ó¤¬¡ÖºÎ·¡º¤Æñ¡×¤Ë
Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌý»º¶È¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÊÆ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿êÂà·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÌýÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀïÁè¤ÈÀ¾Â¦¤ÎÀ©ºÛ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÐÌý¤ÎºÎ·¡¤¬°ìÁØÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè°ÊÁ°¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¡¢À¾¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î¥½¥Ó¥¨¥È»þÂå¤ÎÌýÅÄ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸Ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÐÌýÂç¼ê³Æ¼Ò¤ÏËÌ¶Ë·÷¤ä¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ê¤ÉºÎ·¡¤¬º¤Æñ¤ÊÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¸¶Ìý¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç³Æ¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î¥·¥§¡¼¥ëÁØ¤ò³«È¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀïÁè¤È¤½¤Î¸å¤ÎÀ©ºÛ¤Ç·×²è¤ÏÇËÃ¾¡£ºÎ·¡¤ËÉ¬Í×¤Êµ»½Ñ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥í¥·¥¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤ÎÀÐÌýËäÂ¢ÎÌ¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖºÎ·¡º¤Æñ¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î59¡ó¤«¤é2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë80¡ó¤ËÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»º¶È¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥é¥¤¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Î¥À¥ê¥¢¡¦¥á¥ë¥Ë¥¯¾åÎ®Ä´ººÃ´ÅöÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖµðÂç¤À¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤Î½¾Íè·¿ÌýÅÄ¤Î²«¶â»þÂå¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌýÀ¸»ºÎÌ¤Ï¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌó10¡óÍî¤Á¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥í¥·¥¢¤ÎÍ½»»¼ýÆþ¤ÎºÇÂç3Ê¬¤Î1¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉôÌç¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ²ÈÍ½»»¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤À¡£
¢£¥í¥·¥¢¹ñÌ±¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëÀ¸³è¤Î°²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢½Ð¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñºÝÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤ä¡¢¹ñÌ±¤¬µá¤á¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¤¹¤éËþÂ¤Ë¶¡µë¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¥í¥·¥¢¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿¯¹¶¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢À¾Â¦´ë¶È¤¬Å±Âà¤·¤¿°Ê¹ß¤â¹ñÆâ¤ÎÎà»÷´ë¶È¤¬Å¹ÊÞ¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢³¹Ãæ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÇÛµëÀ©¤ä¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢»ÔÌ±¤ÏÀïÁè¤Î±Æ¶Á¤òÈ©¤Ç´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»ºÌý¹ñ¥í¥·¥¢¤Î¹ñÌ±¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¤òµá¤á¤Æ²¿»þ´Ö¤âÊÂ¤Ó¡¢²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¶±¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê¸½¼Â¤¬¡¢¥í¥·¥¢¼«¿È¤¬»Ï¤á¤¿ÀïÁè¤Î±Æ¶Á¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀïÁè³«»Ï¤«¤é3Ç¯È¾°Ê¾å¤¬²á¤®¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌý»º¶È¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Ó¥¨¥È»þÂå¤ÎÌýÅÄ¤¬¸Ï³é¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ø¡¢ÀïÁè¤Ë¤è¤êÀ¾Â¦¤Îµ»½Ñ¤¬Äó¶¡Ää»ß¤Ë¡£¤½¤³¤Ø8·î¤«¤é9·î¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤¬ÄÉ¤¤Æ¤¤Á¤ò¤«¤±¤¿¡£
¥í¥·¥¢¹ñÌ±¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤ËÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¶Ë´¨¤Î¥í¥·¥¢¤ÇÃÈË¼¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ëÅß¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ê¤¢¤ª¤Ð¡¦¤ä¤Þ¤È¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅÔÆâIT´ë¶È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£6Ç¯´Ö¤Î¶È³¦·Ð¸³¤Î¤Î¤Á¡¢2010Ç¯¤«¤éÊ¸É®¶È¤ËÅ¾¿È¡£µ»½ÑÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ»½ÑËÝÌõ¤Û¤«¡¢IT¡¦¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼¹É®Ãæ¡£
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ë