½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«39Æü¡ª¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡££¸»î¹ç¤Ç£²Ê¬£¶ÇÔ¤ÎÂç¸í»»
¡¡½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«39Æü¡£Ä¶¤¬ÉÕ¤¯Áá´ü²òÇ¤¤À¡£
¡¡¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï10·î18Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£¸Àá¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£¸åÈ¾¤Ë¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢£°¡Ý£³¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹çÄ¾¸å¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¡£¸ø¼°X¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈFC¤Ï¡¢°ìÏ¢¤ÎÉÔ¿¶¤Ê·ë²Ì¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤¬Â¨¹ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¿¦Ì³¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡60ºÐ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢Êì¹ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÈÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¾åÁØÉô¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢Àè·î£¹Æü¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÂÎÀ©¤Ç¥Á¡¼¥àÎÏ¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½é¿Ø¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ò£°¡Ý£³¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢°Ê¹ß¤âÇòÀ±¤òµó¤²¤é¤ì¤º¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ò´Þ¤á¤Æ¸ø¼°Àï£¸»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢£²Ê¬£¶ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
