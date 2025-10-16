頑張らずにこなれ感♡【40・50代】に激推ししたい！「ウルフ風ボブ」

今までのボブヘアをアップデートするなら、「ウルフ」のニュアンスをミックスした「ウルフ風ボブ」をチェックしてみて。抜け感と動きが加わり一気に今っぽい印象に。レイヤーの入れ方やカラーのトーンによって、カジュアルにも上品にも仕上がるのも魅力です。ここでは人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代にフィットする「ウルフ風ボブ」を紹介します。

くすみブラウンで上品に

トップにふんわりとした丸みをつけ、ベースは外ハネに仕上げたレイヤーボブ。くすみブラウンの柔らかな色味が髪に落ち着きを与え、軽やかさを引き立てます。シンプルながら今っぽさを感じられる、大人世代にぴったりのデザインです。

透けブラウンで、ラフな質感とこなれムードを両立

暗めのブラウンに透明感を含ませたウルフ風ボブ。肩にあたるベースは自然な外ハネになり、トップにふんわりと動きを加えることでラフなシルエットが完成します。カラーが重たさを抑えてくれるので、暗髪でも軽やかに見えるのがポイント。大人の落ち着きと抜け感を両立できる、秋らしいスタイルです。

くびれを効かせて、まとまりよく

こちらは、トップとベースで長さに差をつけてウルフらしさを出したスタイルです。トップを長めに残しているのでシルエットが自然にまとまり、毛先だけが軽やかに外ハネする良バランスに◎ 秋らしい明るめブラウンを合わせれば、柔らかさと季節感がアップ。メリハリのあるくびれが立体感を強調してくれます。

グレージュカラーでスタイリッシュに

ベースはボブラインをしっかり残しつつ、顔まわりやトップにレイヤーを加えたウルフ風ボブ。カジュアルすぎず、程よくこなれ感を演出できるのが魅力です。グレージュの柔らかな色味が髪全体に透明感を与え、軽やかで上品な印象に。シンプルなのにトレンド感もある、大人仕様のデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@end.kazuma様、@miiika241様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里