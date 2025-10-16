chelmico、TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ』EDテーマ「SALT AND PEPPER」のノンクレジットED映像解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「小説家になろう」にて14億PV超え、全世界シリーズ累計（紙＋電子）1000万部突破の人気小説を原作としたTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ』。

2023年に、アニメスタジオMAPPA（代表作：『チェンソーマン レゼ篇』『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』等）制作のもとTVアニメが放送中。

このたび、第14話が放送されたTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』のノンクレジットエンディング映像が解禁された。

EDテーマはchelmicoの「SALT AND PEPPER」。chelmicoの2人が歌うグルービーな楽曲にのせて、ムコーダたちが料理を楽しむ様子とそれを天界から見守る女神・男神たちの日常がコミカルに描かれている紙人形劇風の映像となっている。

同楽曲は各配信サイトにて先行配信中、chelmicoが作品の世界に入り込んだMAPPA描き下ろしのイラストを使用したCDは10月29日リリースとなる。

●配信情報chelmico「SALT AND PEPPER」配信リンクはこちらhttps://orcd.co/saltandpepper

●リリース情報

chelmicoニュー・シングル

『SALT AND PEPPER』

10月29日発売

品番：XSCL-123

価格：￥1,200（税込）

＜CD＞

1. SALT AND PEPPER

2. SALT AND PEPPER -Instrumental-

予約／購入はこちら

https://sg.lnk.to/chelmico_saltandpepper

●作品情報

TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』



2025年10月7日より、毎週火曜深夜24:00〜テレ東系列6局ネットにて放送中

配信情報

放送直後より Prime Video にて見放題最速配信

※放送・配信日時は変更になる場合があります

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

その他放送・配信情報

10月8日より、毎週水曜よる21:00〜AT-Xにて放送

（毎週金曜9:00〜／毎週火曜15:00〜リピート放送）

10月12日より、他プラットフォームにて翌週日曜深夜24:00より順次配信

※配信プラットフォームによっては上記より遅れる可能性があります

シーズン１ 作品概要

シーズン１ Blu-ray全３巻好評発売中 各配信サイトにて配信中！

＜イントロダクション＞

ある日突然異世界へと召喚された

普通のサラリーマン、向田剛志。

彼は固有スキル『ネットスーパー』で

取り寄せた現代の調味料で料理を作って食べて、

伝説の魔獣フェル・スライムのスイとともに

異世界生活を堪能していた。

新たな仲間も加わり、

美味しい旅が再び始まる！！

【スタッフ】

原作：江口 連「とんでもスキルで異世界放浪メシ」（オーバーラップノベルス刊）

監督：松田 清

シリーズ構成：横手 美智子

キャラクター原案：雅

キャラクターデザイン：大津 直／桑原 剛

総作画監督：田中 志穂／伊藤 依織子

副監督：高橋 謙仁

美術監督：奈木野 智希

美術監修：赤木 寿子

色彩設計：田辺 香奈

特効ディレクター：谷口 久美子

3DCGディレクター：山本 拓巳

撮影監督：澤田 紗帆

編集：定松 剛

料理監修：バックス

音楽：甲田 雅人／うたたね歌菜／栗コーダーカルテット

音楽制作：mappa records

音響監督：小泉 紀介

音響制作：dugout

アニメーションプロデューサー：加藤 広大

制作：MAPPA

OPテーマ：CENT(セントチヒロ・チッチ)「yummy goodday」

EDテーマ：chelmico「SALT AND PEPPER」

【キャスト】

ムコーダ (向田 剛志)：内田 雄馬

フェル：日野 聡

スイ：木野 日菜

ドラちゃん：村瀬 歩

ニンリル：内田 真礼

アグニ：大地 葉

キシャール：甲斐田 裕子

ルサールカ：白砂 沙帆

エルランド：浪川 大輔

ヘファイストス：斎藤 志郎

ヴァハグン 中井 和哉

©江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル

関連リンク

TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』公式サイト

https://tondemoskill-anime.com/

chelmicoオフィシャルサイト

https://www.chelmico.com/